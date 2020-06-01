Есть ли на вас приворот

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: «Есть ли на мне приворот?»

А находили в Сети услугу «сделать приворот»? Похоже, этот обряд даже не думает уходить из наших жизней. Да, конечно, чаще всего этот ритуал – выманивание денег, но встречаются и настоящие случаи.

Первый признак, с которым чаще всего приходят клиенты, – это ощущение, что воля подавлена. Хочется выкинуть человека из головы, а ноги прямо к нему ведут. Хочется сказать «нет», а произносится «да», хочется уйти, но человек остается. При этом, разум и чувства могут подсказывать, что нужно бежать, а тело будто не сможет этого сделать.

И тогда может проявиться другой, не столь явный признак: когда тело не может уйти физически, приходится убегать ментально, и появляются алкоголь, наркотики, компьютерные зависимости. Они появляются резко, и даже окружающие могут заметить – пока не начал жить и встречаться с N, был другим человеком. Конечно, влияние партнеров друг на друга никто не отменял, но тут будет прямо такое заметное изменение в сторону «ухода».

И здесь же могут появиться мысли о смерти, как избавлении, и, как следствие, могут возникнуть тяжелые заболевания или травмоопасные случаи. Как будто бы мир вокруг будет говорить: «Осторожно, твоя жизнь в опасности, обрати внимание!»

На физическом теле приворот будет проявляться в виде ощущений сдавленного горла, обострения болезней горла и болезней мочеполовой системы. Так, физическое тело будет давать понять, что произошло воздействие на тонкие тела. Особенно насторожиться стоит, если эти заболевания появились внезапно и раньше вы ими не страдали.

Что делать, если вы стали жертвой приворота? Во-первых, немедленно физически переместить себя подальше от того, кто мог его сделать, и прервать с ним любые контакты. Во-вторых, обеспечить себе окружение, которое будет помогать и поддерживать. А затем – использовать техники визуализации, в которых вы представляете связь между вами и то, как она исчезает. И обязательно проговорить: «Нет твоей воли надо мной». Если уже от одного произнесения этой фразы становится легче – это еще одно доказательство приворота.

Диана Сабитова