Луна добавит напряжения в жизнь — гороскоп на 2 июня

11-12 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны наращивают напряжение.

Мирное общение может кончиться взрывом неутоленных амбиций, вспышкой ревности или иного негатива (особенно, если почва для него была подготовлена в прошлом). Возможно столкновение с влиятельной силой, утрата баланса в отношениях. Не лучший день для поиска справедливости и восстановления прав. Вечер напомнит о новых правилах, ужесточит контроль, сузит поле для деятельности — но на этом огорчительном фоне тригон Луны в Скорпионе к Меркурию удачно «откроет шлюзы» для эмоций и общения. Разговор, размышление, просмотр фильма может затянуться за полночь.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам нужно быть готовыми к критичному повороту в общении с давними партнерами и клиентами, с начальством, иностранцами, представителями закона. В новых контактах стоит опасаться проблем из-за прошлого. Это не лучшее время для продолжения переговоров, реанимации отношений, попытки уладить разногласия в судебном порядке. Самое безопасное решение — затаиться, отсидеться за кулисами событий.

Телец

Сегодня Тельцам вредно принимать близко к сердцу чужие проблемы. Не лучшее время для косметических и медицинских процедур: возрастает риск побочных последствий. Не стоит искать работу и предлагать услуги. Возможны проблемы с питомцами. Вечер может быть отмечен новостью, вынужденным отказом, предложением или консультацией, серьезным разговором с партнером, начальником, родственником или клиентом.

Близнецы

Основная часть этого дня для Близнецов нейтральна, но многие Близнецы будут с самого утра находиться под властью растущих негативных предчувствий. День закончится появлением каких-то неприятных обязанностей или временных ограничений. Могут напомнить о себе хронические недомогания, рутинные служебные или бытовые заботы, незавершенные дела или долги. Возможны осложнения у ваших коллег и подопечных.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам и их окружению станет труднее сохранять баланс интересов. Звезды советуют вам не поддаваться на провокации и не находиться подолгу в местах, где вы потенциально уязвимы. Если прессинг поджидает вас в собственном доме или офисе, имеет смысл на время покинуть «насиженное место». Вечер может ознаменоваться разговором на неожиданную и неприятную тему, которая коснется не только вас.

Лев ‌‌

Сегодня Львам нелегко получать удовольствие от общения, мероприятий, прогулок и поездок. Над любой ситуацией нависнет роковая тень, которую вам и окружающим не удастся проигнорировать. Поздний вечер может принести вам домашние, профессиональные или другие ограничения. Будьте готовы серьезно поговорить со своими домочадцами, с другом, начальником, клиентом или партнером, задуматься над новостями.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит тратить много денег, любые вложения будут невыгодны. Возрастает риск увеличения сопутствующих расходов, налогов и сборов. Небезопасно покупать вещи с рук и бывшие в употреблении. Не стоит открывать и переоформлять счета. В конце дня вам придется скорректировать свои планы согласно последним новостям, особенно, если они касаются ваших друзей, здоровья, питомцев или работы.

Весы ‌‌

Сегодня ничто не защитит Весов так, как умеренность. Если вы запросили лишнее — например, большую компенсацию — это не понравится влиятельным людям. Возможны столкновения с домочадцами, партнерами, конкурентами, владельцами прав или территории. Не помешает скромность в быту, контроль за аппетитом. Вечером не исключена очередная финансовая новость, может появиться (или уточниться) лимит на траты.

Скорпион

Утром Скорпионы могут следить за событиями с олимпийским спокойствием, передоверив свои дела партнерам или посредникам. Но не стоит думать, что происходящее вовсе вас не коснется. Вечером у вас появится повод для общения или раздумий, что-то подпортит вам настроение, сузит вашу территорию, планы или полномочия. Возможны новости издалека. Будет важно понять, в чем вы ограничены, а в чем свободны.

Стрелец

Напряженная атмосфера этого дня затронет какую-то важную жизненную опору Стрельцов. Например, их материальный статус или этическую базу. Возможно, друзья решат проверить, на какие реальные жертвы вы готовы пойти во имя общей идеи. В конце дня звезды советуют вам уединиться, либо ограничить свой круг общения доверенными лицами. Полезно провести ревизию накоплений или ценностей, проверить защиты.

Козерог

Сегодня Козерогам трудно соблюдать нейтралитет, зато легко выдержать прессинг. Нежелательны переговоры: в любой момент может перевесить ваше честолюбие, неудовлетворенный личный запрос или профессиональная амбиция. Вы будете остро реагировать на давление, с риском для себя конкурировать с влиятельной силой, спорить с начальством. Лучше отложить все шаги и решения на завтра: утро вечера мудренее.

Водолей

Водолеям стоит учесть, что этот день непрост для отношений: личная симпатия может не устоять перед натиском внешних факторов. Также, возможны сложности в правовой сфере, в контактах с иностранцами и авторитетными инстанциями. Вечером звезды советуют удвоить бдительность, свести инициативу к нулю и обсуждать лишь рядовые темы, а не ключевые, так как велик риск серьезного стратегического просчета.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам свернуть все личные инициативы и быть крайне осмотрительными, выполняя свою часть партнерских обязательств. Осторожность в этот день нигде не окажется лишней. Все дела и контакты по собственному почину имеет смысл перенести на вечер: в конце дня вы получите информацию, право голоса, импульс к действию и свое небольшое поле для маневра на фоне любых ограничений.