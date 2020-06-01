Самые коварные знаки зодиака

Есть люди, которым проще отдать душу темной стороне, чтобы воспользоваться своим коварством в достижении желаемого.

С ними нужно быть осторожными, неизвестно, с какой стороны стоит ждать подлость. Астрологи называют три знака зодиака, среди которых чаще всего встречаются коварные люди.

Козероги

Представители знака прагматичны и рациональны. Свое коварство они используют только как инструмент достижения желаемого. Обычно они предпочитают легкий и короткий путь, чтобы справиться с задачей. А что может быть проще, чем прибегнуть к стороне темных сил. Козероги готовы на все, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. К окружающим людям они относятся как к преграде, мешающей достигнуть желаемого. Козероги нередко плетут интриги, распускают слухи, раскрывают чужие карты — делают все, чтобы избавиться от конкурента.

Дева

Представители знака — холодные и сухие люди. Для них первостепенны карьера и благополучие. У Дев настоящие проблемы с эмпатией и чуткостью. Они практически не задумываются о том, что своими действиями могут задеть человека. Представители знака расценивают жизнь как состязание, где существует один закон — закон джунглей, а именно, побеждает сильнейший.

Дома Девы могут быть любящими и заботливыми, но в жизни они хищники. Будьте осторожны, если обрели себе врага в лице представителя знака.

Скорпион

Представители, рожденные под этим знаком, по праву признаны самыми расчетливыми и хитрыми. Коварству Скорпионов нет границ. Они хорошие стратеги. Не сковывают себя рамками моральных норм, в достижении цели используют все способы. Просто так Скорпионы не будут использовать свой арсенал, однако обидчикам лучше быть на страже. Представили знака не предпочитают физическую силу. Им близки хитрые комбинации и способы манипуляции.