Как планеты влияют на сны человека

С древних времен люди знали, что планеты оказывают влияние не только на реальную жизнь человека, но и на его сновидения.

Астрологи утверждают, что для точного толкования сна важно учитывать, в ночь на какой день он приснился, поскольку каждым днем недели управляет отдельная планета, обладающая собственной энергетикой.

Понедельник находится под управлением Луны, которая оказывает сильное влияние на психо-эмоциональное состояние человека. Содержание снов с воскресенья на понедельник не стоит трактовать буквально, поскольку часто они продолжительные, но неяркие. Стоит обратить внимание на их эмоциональную окраску и то ощущение, которое осталось у вас после пробуждения. Особое внимание стоит уделить сну, только если в нем присутствовала вода. Текущие трубы (краны), потоп во сне указывают на то, что вы или не справляетесь с эмоциями в реальной жизни, или тратите много времени впустую. Если вам приснилось, что вы тонете – наяву рискуете заболеть.

Вторник управляется Марсом – планетой мужской и достаточно агрессивной, отвечающей за личные стремления человека. Сны, приснившиеся в ночь на вторник, часто содержат много действий или событий. Они могут отражать ваши сокровенные желания или подсказывать, как преодолеть препятствия в реальной жизни. Если сон на вторник не содержит активного сюжета, это указывает на недостаток сил в реальности.

Среда управляется воздушным Меркурием, поэтому сны часто сумбурные и не запоминающиеся. Стоит обратить внимание на сны, в которых вы спасаетесь от преследования или блуждаете в помещениях в поисках выхода – они указывают на высокий уровень стресса и потерю контроля над ситуацией наяву.

Четверг находится под влиянием Юпитера. Эта планета отвечает за социум. Сны на четверг часто предвещают перемены в жизни, по ним можно определить, ждет ли вас успех в делах. Если этой ночью вы летали во сне и делали это с удовольствием – дела пойдут успешно, если же полет был неуправляем – ждите препятствий и непредвиденных обстоятельств.

Пятница – день чувственной Венеры. Сны на пятницу связаны с чувствами, желаниями, личной жизнью и, как считается, очень часто сбываются. Если во сне вы что-то нашли или получили в дар – наяву все сложится удачно, если потеряли или отдали – вам не повезет. К удаче на любовном фронте в эту ночь хорошо увидеть деньги, конфеты или цветы.

Суббота находится под управлением сурового Сатурна. Сны в эту ночь связаны с реализацией жизненных и карьерных планов и указывают на возможные препятствия в их осуществлении. В эту ночь знаковыми являются сны о лестницах, лифтах, горах. Подниматься по ним сулит удачу в делах, спускаться – застой и сложности в продвижении к цели, недостаток сил. Хуже всего увидеть падение – это может предвещать крушение планов.

Воскресенье – день Солнца. Сны в эту ночь (если нет затмения) обычно позитивные, яркие, интересные. Радостные и приятные сны сулят такое же настроение и в реальной жизни. Солнце за тучами, туман предвещают препятствия или неприятности наяву.

Марина Басманова