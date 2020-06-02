Признаки того, что информация дается вам свыше

В современном мире мозгу невозможно обработать всю поступающую информацию.

Именно поэтому важно научиться улавливать те сообщения, которые отвечают нашему внутреннему настрою и направлены для того, чтобы помочь в решении именно наших проблем. К сожалению, большинство из нас не замечает или игнорирует подсказки от Вселенной. Сегодня расскажем, как распознать и «принять» информацию свыше.

1. Сны – наиболее частый канал получения сообщений от космического разума. Когда мы спим, мозг не отвлекается на внешние раздражители, поэтому может «сосредоточиться» на действительно важных задачах. В этот период у него активируется связь с подсознанием, которое дает важные подсказки или обращает внимание на уже полученную, но по каким-то причинам проигнорированную важную информацию. Решения во снах часто приходят в символической иносказательной форме. Но, если вы начнете придавать значения снам и анализировать их, вы быстро научитесь извлекать из них нужные детали.

2. Вдохновение или внутреннее, ярко выраженное желание что-то обязательно сделать, свидетельствует о том, что вы уже получили нужную информацию свыше и теперь ищете возможность реализовать ее в действии. Иногда человек не может сразу понять, зачем ему это нужно или как воплотить желаемое в жизнь, но внутренний порыв не отпускает. В этой ситуации стоит довериться ему, а понимание обязательно придет в процессе.

3. «Ответ» на подсознательный вопрос, который вы получаете, услышав текст песни, увидев рекламный слоган или наткнувшись на заголовок статьи в интернете. Информация свыше часто выглядит именно так: вы вдруг чувствуете, что вопрос, который давно вас мучал, получил решение внешним образом – вы «случайно» натолкнулись на сообщение, не имеющее к вам прямого отношения, и сразу поняли, как стоит поступить в вашей ситуации.

4. Повторяющиеся числа, которые вы замечаете, тоже являются обращением свыше. Вы можете просыпаться в одно и то же время и видеть их на циферблате часов, вам могут попадаться одинаковые номера машин или повторяющиеся цифры номеров телефонов, - все они пытаются обратить ваше внимание на какую-то ситуацию или что-то подсказать.

Учитесь распознавать информацию свыше в самых простых вещах. Этот навык поможет вам легче справляться со сложными ситуациями и быстрее находить правильные решения.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог