Активация Ци Мень Дун Цзя для успеха в делах на 4 июня

Сегодня я хочу предложить к коллективному использованию один из самых привлекательных раскладов месяца, который образуется 4 июня в час Лошади в северо-западном направлении.

Хочу заметить, что годовая, месячная и даже дневная звезды фэн-шуй на северо-западе в это время станут очень хорошими и будут находиться в отношениях взаимного порождения. Это усилит позитивный эффект от активации энергии в секторе.

День «Сбора урожая» традиционно считается благоприятным для того, чтобы что-то получать. И подходит для просьбы о вознаграждении, продвижении и помощи.

Выбранная структура является едва ли не самой лучшей в Ци Мень Дун Цзя.

Это структура «Зеленый Дракон поворачивает голову». Расклад Дракона по обыкновению используется для того, чтобы получить прибыль и заручиться Удачей для успеха в любых делах. Но особенно для тех, что связаны с деньгами и бизнесом.

Но и это еще не все прелести данного расклада.

Небесный ствол У, находящийся в раскладе на небесной тарелке, является одновременно стволом часа и стволом дня. Поэтому имеет непосредственное отношение как к делу, производимому в этот час, так и к человеку, производящему это дело.

Соответственно, у вас есть прекрасная возможность именно в этот час начать важный для вас проект, заключить сделку, провести деловые переговоры или приобрести давно планируемую вещь.

Но даже если вы ничего не наметите на это удачное время, результат проведения активации вас определенно порадует.

Итак, что нужно сделать?

4 июня в час Лошади нужно установить комнатный фонтанчик и зажечь свечи на северо-западе вашего дома или офиса (как можно ближе к внешнему периметру помещения). Фонтанчик можно заменить вентилятором или магнитофоном с приятной музыкой. Самому при этом нужно сесть в противоположном юго-восточном углу помещения лицом к Дракону. И заняться важными для вас делами. Если ничего не придумается, можно просто почитать книжку или заняться рукоделием.

Некоторая сложность заключается в том, что час Лошади в разных местностях начинается в разное время. Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 12.00 – 13.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется переместиться на один час вперед.

Надеюсь, что синергия коллективного действия поможет усилить благоприятный эффект и получить хороший результат от активации.

С пожеланием Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)