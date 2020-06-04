Известный астролог предсказывал глобальный катаклизм в начале 2020 года

Глобальные катаклизмы в начале високосного 2020 года предсказывали многие провидцы и экстрасенсы, но сегодня расскажем о двух: из далекого прошлого и из наших дней.

Наиболее интересным «древним» пророчеством оказалось предсказание Мишеля Нострадамуса – всемирно известного французского астролога. При жизни он сделал прогнозы на более чем 2 тысячи лет вперед: Нострадамус предвидел основные события на пути человечества с 1555 до 3797 года. Выполнены они в виде четверостиший, так называемых катренов. В них не содержится конкретных дат и описания происходящего изложено в произвольном порядке, но большинство описанных событий абсолютно узнаваемо. По мнению переводчиков катренов Нострадамус предрекал 2020 году глобальное потепление, которое приведет к сильным природным катаклизмам по всей планете. Одним из ярких проявлений будет крайне засушливое лето и следующие за ним засуха и голод. Также он описал новое заболевание, которое охватит мир и будет иметь «химическое происхождение».

А теперь обратимся к предсказаниям, опубликованным в 2019 году известным российским астрологом Сергеем Кураповым. Он отмечал, что нынешний год является особенным с точки зрения астрологии: масштаб «звездных» событий велик настолько, что их влияние будет ощущаться несколько ближайших десятилетий. В конце декабря Юпитер соединится с Сатурном в Водолее, и это будет означать окончание эпохи «Земли», длившейся 180 лет и начало эпохи «Воздуха», которая продлится примерно столько же. Годы, находящиеся на стыке «эпох», несут в себе смену энергетики. Смена времен никогда не проходила без серьезных катаклизмов, а 2020 год – это непосредственно год перехода, что не может не отразиться на происходящем. В прошлом такая смена эпох пришлась на Средневековье и «отметилась» в истории человечества эпидемиями, голодом и войнами. Другим опасным астрологическим событием должно было стать соединение Сатурна с Плутоном, которое происходит примерно раз в 35 лет, а в 2020 году произошло 12 января. Так, в году будет несколько напряженных периодов, часть из которых могут стать критическими. В прошлые соединения этих планет начинались Мировые войны и наступали масштабные экономические кризисы. Если учесть все астрологические аспекты, которые сопровождают 2020 год, то человечество, по мнению астролога, вошло в зону риска и должно быть готово к различным катаклизмам и наступлению глобального кризиса.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог