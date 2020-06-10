Как полюбить своих коллег по работе

Рабочий коллектив — это целый мир, система, существующая по своим законам.

Часто просто одно появление человека может вывести из равновесия, испортить настроение. А бывает и так — манера работы или разговора коллеги раздражает и вызывает желание меньше контактировать или сказать грубость. Почему так происходит?

Одна из причин — коллектив очень часто оказывается без пространства, на котором можно обсудить рабочие нюансы. Вопросы типа: сколько времени вам на это нужно, каким образом вы хотите делать то или иное задание, как вы хотите это делать — могут просто не задаваться. Человек слышит «да» на свою просьбу, и ему кажется, что это «да» означает не просто выполнение поручения, но и в те сроки, и теми способами и темпами, который он себе представляет, но человек не задает этих уточняющих вопросов. И соответственно, здесь неизбежны недопонимание и негатив.

Если есть возможность обсудить видение проекта, согласовать свои точки зрения, услышать другие — это тоже хорошее поле для снятия напряжения. Чем больше приказов без обсуждений, чем больше авторитарности, тем больше остается всяческих скрытых недовольств процессом, которые начинают открыто или скрыто саботироваться в виде проволочек, откладывания всего на последний день, опозданий и забывания.

Другая не менее очевидная причина, исходящая как раз из понимания того, что коллектив — это живой организм, в котором каждый играет свою роль — это то, что своим поведением каждый из его участников может напоминать других людей, как правило, членов другой системы — семейной. И те привычки и манеры поведения, которые раздражают в семье (а особенно те, про которые нельзя ничего сказать), будут проявляться в другой системе, в которой человек проводит много времени, — на работе.

Поэтому если вы ловите себя на том, что вас кто-то раздражает или вызывает другие яркие негативные эмоции, имеет смысл задаться вопросом: а кого или какую ситуацию мне это напоминает? И на кого я сейчас на самом деле злюсь — на этого человека и его поступок или на кого-то другого, может быть, из далекого прошлого, а сейчас я просто боюсь, что по инерции повторится все то же, что было тогда, с тем, другим человеком? Очень возможно, что осознавание настоящих адресатов снизит напряжение, и рабочий процесс станет еще чуточку приятнее и комфортнее.

Джессика Франтова