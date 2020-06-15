Как правильно поселить в кошельке оберег для денег

Смотрите видео и узнайте, как сделать так, чтобы в вашем кошельке не переводились деньги. По народным поверьям притянуть купюры и монеты можно, положив в кошелёк талисман. Но важно не только выбрать правильный оберег, но ещё и удачно его разместить внутри. Так, не стоит класть амулет в пустое отделение, в этом случае от него пользы не будет. А вот отделение с крупными купюрами и банковскими картами, где лежит талисман, точно не будет пустовать. Ролик расскажет и о других способах привлечь финансы.

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