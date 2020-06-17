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Почему нельзя вешать зеркало напротив кровати

Рамблер8 часов назад

Смотрите видео и узнайте о приметах, связанных с зеркалами. Зеркало всегда считалось предметом магическим, ему приписывались волшебные свойства, а приверженцы эзотерики уверяли, что зеркало - это ворота в параллельный мир. Чтобы не побеспокоить обитателей потустороннего мира, зеркало нужно вешать в строго определённых местах. Как же правильно обращаться с зеркалом, чтобы атмосфера в доме всегда была благоприятной, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему нельзя смотреть в глаза кошке.

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