Суеверия относительно фотографий пришли к нам из древности, и этому способствовал ряд причин.

Наши предки серьезно относились к снимкам людей, и это породило определенные правила. Существует несколько версий, почему нельзя фотографировать спящих людей.

Кадр человека во сне может навлечь на него беду. Одна из причин пришла из древности, когда прототипы фотокамер только появились у людей. На некоторых старых кадрах можно видеть людей с закрытыми глазами, как будто они спят. На самом деле, они мертвы, и чаще всего это дети. Дело в том, что семьи делали кадры с погибшими родственниками, чтобы сохранить память о том, как они выглядели. Нередки были смерти в раннем возрасте, и убитые горем родители оставляли себе снимки с младенцами или маленькими детьми. Из-за того, что мертвые выглядят спящими, и наоборот, нельзя делать снимок человека во сне. Считается, что такое может навлечь на него преждевременную смерть. Опасно фотографировать спящего человека, который в момент снимка болен или имеет хроническую болезнь. Считается, что это действие только усугубит ситуацию и навлечет еще больше проблем со здоровьем.

Еще одна причина заключается в том, что энергетика спящего человека гораздо слабее, так как он не может защищаться. Если такая фотография была сделана, то она может попасть в злые руки. Так, злоумышленники с легкостью могут навести порчу или сглазить кого-то. Магия будет сильна, так как на фото изображен практически беззащитный человек. Глаза не просто так называют зеркалом души. В некоторых случаях они могут отражать нападки со стороны темных сил.

Если у кого-то все же оказался снимок спящего человека, то его стоит немедленно удалить. Когда вы оказались тем спящим человеком на фото – постарайтесь всеми силами уничтожить эту фотографию. В противном случае обычный кадр могут использовать против вас.

Алевтина Кузнецова

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