Названы дни силы в июле

Смотрите видео и узнайте, какие дни июля астрологи называли днями силы. В сильные дни удача буквально преследует людей по пятам, и важно правильно распорядиться возможностями, которые предоставит в эти даты жизнь. Первый такой день выпадет на 6 июля, и в это время судьба вознаградит самых трудолюбивых. На 6 июля смело можно назначать ответственные мероприятия и быть уверенным, что все вопросы будут решены положительно. Какие ещё дни июля будут удачными, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» назвал имена женщин, которые никогда не будут бедными.