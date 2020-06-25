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Названы дни силы в июле

Рамблер6 часов назад

Смотрите видео и узнайте, какие дни июля астрологи называли днями силы. В сильные дни удача буквально преследует людей по пятам, и важно правильно распорядиться возможностями, которые предоставит в эти даты жизнь. Первый такой день выпадет на 6 июля, и в это время судьба вознаградит самых трудолюбивых. На 6 июля смело можно назначать ответственные мероприятия и быть уверенным, что все вопросы будут решены положительно. Какие ещё дни июля будут удачными, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» назвал имена женщин, которые никогда не будут бедными.

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