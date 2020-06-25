Как анализировать собственные сны

Когда люди думают об анализе своих снов, то невольно всплывает картинка с экстрасенсами или кушетка с психологом Фрейдоподобного вида.

Но на самом деле к анализу сновидений это никоим образом не относится. Скорее это нужно воспринимать, как ценный способ лучше понять себя. В данном материале мы объясним, почему нам снятся сны и почему подобный анализ так важен, а главное — как начать интерпретировать сны самостоятельно.

Почему нам снятся сны

Сновидения не являются чем-то материальным, если мы говорим об организме, как о средстве выживания, но это является неотъемлемой частью нас как метафизических существ.

Сновидения — это связь между нашим сознательным и бессознательным, они помогают создать целостность. Сны являются своего рода мостиком, который позволяет двигаться вперед или назад между тем, о чем мы думаем и что мы действительно знаем.

Сны дают нам возможность проигрывать самые эмоциональные сценарии в безопасном режиме. Зачастую объектами наших снов становятся страхи или желания.

Как анализировать сновидения

Один из самых больших мифов об анализе сновидений заключается в том, что существуют строгие правила, которых все должны придерживаться. Но стоит помнить о том, что каждый человек уникален, поэтому не существует уникального решения по определению значения снов.

Сны можно понять только в более широком контексте самопознания личности. Тем не менее, есть несколько рекомендаций, которые помогут вам открыть тайный смысл снов.

1. Записывайте сны

Это первый и самый важный шаг в анализе. Необязательно писать обо всем сне, достаточно сделать пару ярких заметок, которые позволяют пробудить воспоминания об этом сне.

Если вам кажется, что ничего не снится, то тем более нужно завести журнал, в который вы будете писать даже об отсутствии снов. Дело в том, что в течение некоторого времени человек может вспомнить те сны, о которых напрочь забыл.

2. Определите состояние

Постарайтесь понять, в каком состоянии вы пребывали во сне, как себя чувствовали. Можно задавать себе вопросы. К примеру, «Неужели я испугался/обрадовался?», «Чувствую ли я отголоски состояния во сне, когда просыпаюсь?», «Насколько комфортны для меня ощущения во сне?»

3. Определите повторяющиеся мысли в ваших снах и повседневной жизни. Но этого недостаточно. Обязательно вспомните, в каких ситуациях, моментах у вас возникают эти мысли.

4. Отложите сонники в сторону

Конечно, первое к чему вы решите обратиться — это толкование снов. Дело в том, что большинство из них касаются определенных объектов. Сонник таким образом трактует значение объекта, а не вас. Плюс ко всему многие значения довольно универсальны и точно не помогут в определении вашей роли. Вспомните, о чем мы говорили — каждый человек уникален, следовательно и значение сна индивидуально.

5. Вы можете многое узнать о себе даже из самых обычных снов. Вам может показаться, что если во сне нет захватывающего сюжета или сильнейших эмоциональных перепадов, то обращать внимания на такой сон не стоит. Поверьте, даже во сне, где вы едите овсянку на завтрак, может быть интересный смысл.

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