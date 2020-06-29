Стресс на работе: как победить

Стресс вызывается множеством причин: высокая загруженность, многозадачность, организация рабочего места, отношения с начальством и коллегами.

Нельзя сбрасывать со счетов и собственный образ жизни: хронический недосып, неправильное питание. А тут еще подключается и негативный внутренний настрой: страх допустить ошибку или вовсе не справиться с задачей, оказаться без поддержки коллег, не получить долгожданное повышение. В малых дозах стресс даже полезен: он держит организм в тонусе, повышает производительность труда, стимулирует осваивать новые навыки. В большом количестве, наоборот, ведет к ухудшению здоровья и резкому снижению показателей эффективности.

Человек в стрессе испытывает широкий спектр негативных эмоций: тревогу, раздражение, бессилие или гнев. Ему свойственны перепады настроения, сложности с концентрацией и принятием решений. Если ситуация долгое время остается напряженной, стресс накапливается и начинает проявляться на физическом уровне через:

— головную боль или боль в желудке,

— головокружение,

— ощущение нехватки воздуха или духоты,

— хроническую усталость.

Если стресс на работе загнал вас в угол, начинаем бороться с ним прямо сейчас.

1. Наведите порядок на рабочем месте. Это немного отвлечет, приведет мысли в порядок, вы почувствуете, что контролируете ситуацию.

2. Расставьте приоритеты, распределив рабочие задачи по уровню срочности и сложности. Начинайте каждое утро с выполнения самых важных и неприятных, постепенно разгребая завалы и не давая образовываться новым.

3. Твердо говорите «нет» работе, не вмещающейся в ваш рабочий график. Если вы загружены делами, а вам предлагают новое задание, сразу же уточните, нужно ли отложить текущее дело ради нового. Не делайте 10 дел параллельно.

4. Не перерабатывайте постоянно и уж точно не берите работу домой. Адекватный начальник воспримет такое поведение, как неумение спланировать рабочий день. Неадекватный — загрузит еще сильнее, раз вам больше нечем заняться.

5. Повышайте квалификацию. Поход на курсы или участие в семинаре отвлекут от рутины в офисе, дадут возможность пообщаться с коллегами. Благодаря обучению, часть задач перестанет казаться излишне сложной, и уровень стресса снизится.

6. Общайтесь с коллегами. Поддержка коллектива и возможность поделиться эмоциями снижают напряжение и улучшают настроение.

7. Учитесь управлять эмоциями. Не относитесь ко всему предельно серьезно — это просто работа, а не вся жизнь. Не принимайте решений на пике эмоций. Попробуйте отвлечься на что-нибудь приятное или смешное, помассируйте мочки ушей в течение минуты для восстановления спокойствия.

8. Займитесь собой и своим здоровьем. Отказ от обилия кофе и сигарет благотворно отразится на внешнем виде, а занятия спортом и пешие прогулки помогут избавиться от напряжения и расслабиться.

Если вы чувствуете, что эти советы уже не помогают и стресс на рабочем месте сильнее вас, что ж, значит, пришло время менять работу.

Марина Батманов