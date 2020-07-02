Карта Ба Цзы Валерия Меладзе: как артист пришел к успеху

23 июня был юбилей Валерия Меладзе. Это хороший повод заглянуть в карту Ба Цзы артиста.

Всегда интересно проанализировать причины большого успеха и отследить момент вертикального взлета на звездный Олимп.

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Итак, у Валерия Шотаевича карта слабой Янской Земли, поэтому самой полезной для него является поддерживающая энергия Огня. Огонь мы видим в земных ветвях года и месяца. А земные ветви – это всегда очень значимая поддержка. Особенно в месяце, поскольку это самая сильная энергия в раскладе.

Пересменка с небесного ствола месяца на земную ветвь обычно происходит на плавающем рубеже с 26 до 30 лет.

Все мы помним судьбоносное выступление Валерия Меладзе на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой в декабре 1993 года, после которого его жизнь уже никогда не была прежней. На тот момент ему было 28. И последующие несколько лет, соответствующие возрасту Янского Огня, были, пожалуй, самыми яркими в творческой судьбе артиста.

Энергия Огня в раскладе – это энергия ресурсов. Таким образом, именно в этот период артист получил сильнейший поток энергии для личного развития, новые возможности и всестороннюю поддержку Вселенной.

Месячный столп в карте имеет отношение как к карьере, так и к семейному окружению. Но это не личная семья, а семья, имеющая свои корни в родительском доме. Конечно же, я намекаю на большую удачу, связанную с братом артиста, который стал не просто деловым партнером и соратником, но и автором текстов, музыки и аранжировок почти всех песен В. Меладзе. Неоценимый творческий ресурс!

Отметим также, что земная ветвь месяца обладает огромным дополнительным энергопотенциалом силы «Цветка Романтики», «Звезды Академика», «Цветка персика», звезды «Меч» и звезды «Благородного человека под знаком Тай Цзы». Энергия символических звезд в разы усилила личное обаяние, внешнюю привлекательность, силу таланта и конкурентоспособность артиста. И обеспечила ему совершенно иной рабочий круг настоящих профессионалов, ярких личностей, переживающих, в свою очередь, свой творческий расцвет.

Интересно, что и сегодня месячный карьерный столп активно задействован за счет приходящих столпов Удачи.

В 2011 году артист вступил в столп удачи иньского Огня, который образовал аспект сочетания с месячным стволом расклада. Этот полезный Огонь принес с собой новые возможности в карьере и новые ресурсы для развития и зарабатывания денег.

Следующий столп Удачи, который начнется в 2021 году и продлится десять лет, образует с месячным столпом карты полное столкновение. Аспект, который, как правило, не сулит спокойной жизни. Столкновение – это всегда активный событийный ряд, перемены и перестановки. И эмоциональные встряски. Поскольку это столкновение Воды и Огня, переживаемое довольно эмоционально. Столкнутся деньги и ресурсы. Соответственно, это будет период как больших материальных поступлений, так и весьма ощутимых трат и потерь. Следует ожидать существенных перемен в рабочей среде, в команде. А первые звоночки нового столпа Удачи прозвенят уже в текущем году. Поскольку 2020 год – год Крысы, которая как раз и придет в Удаче в скором будущем. А потому есть смысл хорошенько присмотреться к событиям текущего года, чтобы морально и ментально подготовиться к будущим переменам.

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

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