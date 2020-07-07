Фантазия разыграется не на шутку — гороскоп на 8 июля

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Водолея «без курса» склоняет к свободному поведению, безалаберности и разболтанности.

Будет трудно взяться за основную задачу и выполнить прямой долг, зато могут активно идти по инерции различные факультативные занятия. Мероприятия легко перейдут к неофициальной части, могут вылиться в пикник, дружескую тусовку или нечаянное свидание. К ночи возрастет эмоциональность, усилится впечатлительность, разыграется фантазия. Чувства станут менее искренними, а ощущения более запутанными и смутными. Аспект Луны к Меркурию усилит тягу к душевному общению и литературному творчеству.

Овен ‌‌

Овнам звезды дарят еще один день свободы и неформального общения. Сегодня сложно сконцентрироваться на выполнении долга и прямых обязанностей. Обстоятельства позволяют отсрочить неприятные хлопоты или момент ответственности. Вероятно отсутствие дисциплины, пренебрежение к правилам, стандартам и условностям. Можно преуспеть в необычном хобби, получить удовольствие от участия в коллективном деле.

Телец

Сегодня Тельцы могут дать волю своим оригинальным интересам, пообщаться с друзьями по нестандартному хобби или попытаться осуществить одну из своих необычных задумок. Сложившаяся ситуация позволяет вам провести эксперимент, не боясь контроля, критики и реальной ответственности (в том числе, профессиональной). Можно потренироваться в новой роли, например, «примерить» на себя будущую должность.

Близнецы

Близнецов ждет ровный приятный день. Ожидается свобода выбора, отсутствие жестких стандартов и четких предписаний. Возможно приподнятое настроение из-за необычности момента. Можно расширить кругозор, поддержать на будущее зарубежные связи. Не возбраняется небольшая авантюра за компанию с новыми друзьями. Если вы настроены романтично, к ночи стоит стать чуть критичнее к своим чувствам и ощущениям.

Рак ‌‌

Этот день Ракам лучше провести в неформальной среде, которую можно найти и у друзей, и в кругу случайных знакомых. Звезды советуют не торопить события, не напрашиваться на новые приключения или на продолжение старых. Если вы устали от целевого общения, можно посвятить эти сутки свободному сетевому серфингу. В конце дня может возрасти интерес к дистанционной любовной интриге, эпистолярному роману.

Лев ‌‌

Этот день звезды советуют Львам посвятить незаметной, но необходимой цели - ненавязчивому формированию дружелюбного окружения на отдаленное будущее. Возможно неожиданное продолжение сотрудничества: вечеринка, пикник, свидание. В гостях или на мероприятии не стоит задерживаться допоздна: к концу дня ваш внутренний личный навигатор может дать сбой из-за недомогания или повышенной эмоциональности.

Дева ‌‌

Сегодня даже самым скрупулезным Девам будет сложно держаться расписания и режима, так как что-то заведомо идет не по плану. Но проблем бояться не стоит: события окажутся скорее приятными, а новые акценты в привычном течении дел не дадут скучать. Есть условия для приятельской взаимопомощи в обход рутинных процедур и официальных правил. Вечером вы можете немного запутаться в своих и чужих чувствах.

Весы ‌‌

Основную часть этого дня Весы вольны провести по собственному усмотрению. Обстоятельства благоприятствуют отдыху и несложному креативу, подпитывают ваши романтические надежды, дружеские чувства и творческие замыслы. Ближе к ночи вам не помешает стать внимательнее к скрытым нюансам своего быта и самочувствия: не исключены небольшие побочные последствия приятного отдыха или оригинальных увлечений.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше отложить свои собственные планы. Вплоть до вечера придется считаться с царящим вокруг духом новизны, предприимчивости и свободы. Многие Скорпионы будут вынуждены включиться в домашние или другие обновления вместе со своими друзьями, коллегами или домочадцами. В конце дня вам захочется дать больше воли чувствам, но в них может не быть той глубины, в которой вы нуждаетесь.

Стрелец

Стрельцам этот день помогает поддерживать приятельские и родственные связи, развивать творческое и деловое сотрудничество, а также оказывать ненавязчивые знаки внимания людям, которые им чем-то симпатичны. Пребывание в общей компании положительно отразится на общении влюбленных и супругов. К ночи в любых отношениях появится больше загадочности и романтики, но станет меньше подлинной искренности.

Козерог

Козероги сегодня могут обойтись без четкого планирования дел, буквального следования своим привычкам и расписанию. Если вы вдруг чем-то увлеклись, не стоит переживать из-за своей недисциплинированности: временное отклонение от генерального пути вам не повредит. Также, не стоит жестко привязывать проделанную работу к вероятному результату: возможен сюрприз, а в итоге не исключено разочарование.

Водолей

Водолеи вплоть до ночи могут следовать своим невинным привычкам и случайным капризам: у такого поведения, как подсказывают звезды, не будет неприятных последствий. Не стоит загонять себя в жесткие рамки, бояться осуждения, контроля или преследования. Некоторая осмотрительность и аккуратность пригодится в конце дня, в это время лучше начать контролировать денежные траты, диету и проявления чувств.

Рыбы ‌‌

Пока не настал вечер, Рыбам удастся держать эмоциональный нейтралитет. Общительные Рыбы могут на общих основаниях включиться в коллективное дело, а у Рыб-интровертов будет возможность спокойно следить за событиями издали. В конце дня многих Рыб посетит романтический настрой, который может выразиться в любовных мечтах, литературном или ином творчестве, желании связаться с объектом своих симпатий.