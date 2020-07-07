Как найти хорошую работу в июле

В энергетическом расписании июля мне попалась всего одна, зато исключительно благоприятная структура Ци Мень Дун Цзя, стимулирующая хороший результат в деле поиска работы.

Это расклад «Птицы, падающей в гнездо», который традиционно сулит легкую удачу и благоволение вышестоящих. Вместе с Птицей здесь открываются Врата Кай Мэнь, которые являются ведущим оператором структуры, когда дело касается работы, чего-то нового, открытия новых дорог. Область юго-запад-1 (треть юго-запада, примыкающая к югу), вдобавок, облагорожена такой силой как Благородный Дракон года, который при активации в хорошее время обеспечивает прорыв в делах и стимулирует новые возможности. Да и все остальные операторы расклада очень и очень хороши.

Структура образуется 12 июля в час Обезьяны в юго-западном направлении.

Это воскресенье, поэтому вряд ли кто-то сможет использовать структуру для непосредственного разговора с работодателем. Но это не повод ее пропускать!

Некоторая сложность заключается в том, что час Обезьяны в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах.

Я предлагаю использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 16.00 – 17.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед – 17.00 – 18.00.

Итак, что нужно сделать?

В указанное время садитесь на юго-западе вашего помещения, как можно ближе к внешнему периметру, спиной на юго-запад. В лучшем случае – на юго-западе-1 (компасный сегмент 203 – 217 градусов; сегмент определяется, стоя с компасом в центре помещения).

И именно в это время отсылаете резюме или деловое письмо будущему работодателю. Если есть такая возможность, можно и позвонить. Идеальный вариант – именно на это время запланировать свое собеседование.

Если выбранных вариантов пока нет, то именно этот час стоит посвятить активному поиску вакансий. Или хотя бы в спокойном состоянии посидеть и подумать, какую именно работу вы хотите получить, какого повышения добиться, и что для этого нужно сделать.

Вы усилите благоприятный эффект, если одновременно установите на юго-западе помещения (вблизи внешней стены) какие-то активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор, свечи, движущиеся мобили, аромалампу или благовония.

Комбинация звезд фэн-шуй на юго-западе в этом месяце исключительно благоприятна. Поэтому результат от активации юго-западной энергии в хорошее время ожидается отличным и без нежелательных побочек.

С пожеланием Удачи и профессионального роста, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)