6 недостатков мужчин, от которых женщины в восторге

Мужские изъяны, которые в глазах слабого пола могут быть вовсе не изъянами.

Рассеянный

Часть сильного пола все время не помнит куда они что-то положили, что надо было купить в магазине, на который час назначена встреча. Такая рассеянность вызывает у них опасения что женщина воспримет подобную особенность как проявления несерьезности.

Однако на самом деле многие дамы считают такое мужское качество довольно милым, потому как они просто обожают наводить порядок в жизни мужчины, подсказывая ему что он куда положил и так далее.

В таком случае они чувствуют еще большую нужность своему избраннику.

Громко смеется

Многие мужчины, не способные контролировать свой смех, думают что они отпугивают этим представительниц прекрасного пола.

Однако существенная часть женщин воспринимает такой смех как проявление искренних эмоций и доброты. К тому же мужчина, не стесняющийся проявления своих эмоций вызывает доверие в глазах противоположного пола, что очень важно для женщины.Имеет шрамЧасть мужчин не верит в выражение "шрамы украшают мужчину", а зря.

Почти все женщины не обращают на них никакого внимания, а некоторым они даже нравятся, символизирую брутальность мужчины.

Агрессивный

Тяга к плохим парням наблюдается у существенного процента женщин, хотя далеко не каждая в этом готова признаться. Поэтому даже многих уравновешенных и скромных дам на уровне инстинктов притягивает к грубым, брутальным парням со сложным характером.

Девушкам хочется исправить таких кавалеров, раскрыть лучшие черты их характера.

Часть женщин готова разделить с такими кавалерами их любовь к поиску приключений на свою пятую точку. Из-за этого многие плохие парни имеют хорошие шансы найти свою вторую половину, хотя чем закончатся такие отношения - большой знак вопроса.

Седеет

Стрессы, возраст, наследственность, все это являются факторами, приводящими к преждевременному появлению седины на голове многих мужчин.

Если седые волоски начинают проглядываться в относительно молодом возрасте многие мужчины весьма негативно относятся к таким изменениям в своей внешности.

Однако, как утверждает психология, многие дамы напротив воспринимаю седину на голове мужчины проявлением сексуальности и зрелости.

Носит очки

Из-за слабого зрения многим мужчинам приходится носить очки, хотя часть из них считает это неприемлемым для себя, отдавая предпочтение линзам.

Образ очкарика в глазах многих мужчин выглядит антиподом мужественности и привлекательности.

Но это еще одно заблуждение. Значительная часть женщин воспринимает мужчину в очках как интеллектуального и интересного кавалера

Желаем вам избавляться от комплексов и предубеждений как в личных отношениях так и в других аспектах жизни.