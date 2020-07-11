Блистать захочет каждый – гороскоп на неделю 13-19 июля

Гороскоп на неделю 13-19 июля 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы,

Овен ‌‌

У типичных Овнов эта неделя имеет в целом негативную окраску. Причин этому несколько. Во-первых, вы сами можете быть склонны к опрометчивым и поспешным поступкам, чем создадите себе проблемы. Во-вторых, у вас может быть много дел и хлопот на работе и дома. В результате по этим двум направлениям у вас будут копиться дела, а вместе с ними и напряжение. Метания туда-сюда тоже не решают проблемы, а подчас и усугубляют их. Ваши домашние могут высказать недовольство, что вы недостаточно времени уделяете семье и задерживаетесь на работе. Звезды советуют не разжигать страсти и просто переждать, одновременно сместив акцент на домашние дела – это важнее!

Телец

Тельцам в течение недели будет нелегко общаться с окружающими. В диалоге может недоставать тактичности, мягкости и искренности. Вы будете ощущать, что знакомые и родственники давят на вас и пытаются поменять вашу позицию, взгляды. Старайтесь воспринимать то, что вам расскажут, скептично и спокойно. Отношения с соседями могут испортиться. Также вам следует быть осторожнее во время поездок и при перемещениях по улице. Из-за поспешности и неосмотрительности вы можете упасть и подвернуть сустав ноги или руки. Другая проблемная тема – поездки. В дороге вы будете чаще обычного сталкиваться с препятствиями, попадать в пробки или терять ориентацию в пространстве, прибывая не туда, куда хотели. Это особенно касается тех, кто отправился в туристическую поездку или много времени проводит в дороге. Следует быть осмотрительнее при вождении автомобиля. Не исключены короткие любовные приключения в дороге.

Близнецы

Предметом особого беспокойства для Близнецов могут стать материальные проблемы. И возникнут они из-за поломки бытовой техники или транспортных средств. Вам могут предложить деньги взаймы, и вы окажетесь перед дилеммой: брать или не брать. Это может быть предложение со стороны партнера по работе или просто случайно увиденное рекламное объявление о легкодоступном банковском кредите. Появится соблазн одним махом решить все проблемы, но одновременно создать новую – попасть в долговую зависимость. Вместе с тем это благоприятное время для борьбы с лишним весом. Старайтесь сознательно ограничить некоторые свои желания и амбиции. На выходных воздержитесь от сладостей (особенно шоколада).

Рак ‌‌

Раки на этой неделе почувствуют тотальное противодействие всем своим инициативам. Что бы вы не предприняли, вам придется продираться сквозь сопротивление внешней среды и обстоятельств. Поэтому сейчас не лучшее время что-то разрабатывать и предлагать. Также вам предстоит вести диалог с партнером по браку или по бизнесу. И это разговор окажется не из приятных. Уступая партнеру, подумайте, не лишаетесь ли вы чего-то принципиально важного для себя. Возможно, лучше отложить диалог и уйти от выяснений отношений. В браке усилится ревность и подозрительность и добиться взаимопонимания вам будет непросто. Гораздо лучше не акцентировать свое внимание на этих проблемах и подождать.

Лев ‌‌

Типичным Львам рекомендуется сосредоточить внимание на профилактике здоровья. Сейчас это наиболее уязвимая тема. Ваше самочувствие будет ослабленным, защитные силы организма на спаде. Все это делает вас легкой добычей вирусных инфекций. Используйте народные методы предупреждения болезней, держитесь подальше от больных гриппом. Для восполнения энергии необходимо есть больше фруктов, пить специальные бальзамы и дольше спать. На работе лучше снизить нагрузку настолько, насколько это возможно. Впрочем, проблемы со здоровьем могут возникнуть даже из-за неправильного использования лекарственных препаратов. Возможна передозировка, либо вы можете просто перепутать и вместо одних таблеток выпить другие. Будьте внимательнее.

Дева ‌‌

Звезды не советуют типичным Девам посещать вечеринки или клубы в сопровождении любимого человека. В противном случае это мероприятие может закончиться размолвкой. Дело в том, что ваши друзья начнут конфликтовать с партнером. Кроме этого, стоит меньше употреблять алкоголь – на вас спиртное может действовать сильнее, чем обычно, и вы можете очень быстро войти в неадекватное состояние. Если у вас есть дети, то придется побеспокоиться из-за их поведения или состояния здоровья. Ваши прежние воспитательные меры на этот раз окажутся неэффективными, и придется придумывать что-то новенькое. В целом это не лучшие дни для праздного времяпрепровождения, поскольку это чревато неприятностями.

Весы ‌‌

Типичным Весам в течение этой недели, возможно, предстоит бороться за место под солнцем. Речь может идти как о профессиональной карьере, так и о личной цели. Вместе с тем звезды не советуют вам форсировать события и проявлять излишний фанатизм при достижении поставленных целей. Сейчас можно переждать и выбрать более удачный момент для активных действий. С начальством без крайней необходимости лучше тоже не сталкиваться. Ваше положение на занимаемой должности станет шатким, неустойчивым. Поэтому в карьере не следует ждать позитивных сдвигов. Главная задача этих дней – сохранить за собой те позиции, которые у вас были накануне. Семейные неурядицы могут помешать вам в карьере.

Скорпион

На этой неделе звезды не советуют Скорпионам знакомиться. Встречи могут проходить не так, как вы их себе представляли. Также это не лучшее время для обмена информацией, переписки по электронной почте и онлайн-общения. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки, командировки. Оказавшись в незнакомой местности или в чужом городе, вы можете легко заблудиться, сбиться с пути. Автолюбителям стоит воздерживаться от продолжительных поездок – велика вероятность того, что в пути сломается машина, и вы окажитесь в затруднительной ситуации. Это не лучшее время для учебы, сдачи экзаменов. Работа с информацией может быть затруднена, поскольку вам могут поступать разрозненные и недостоверные сведения. Руководствуясь ложной информацией, вы рискуете допустить ошибку.

Стрелец

Стрельцам в течение недели рекомендуется осторожнее обращаться с острыми предметами, химическими реактивами, ядами, огнем. Вы можете нечаянно нанести себе травму, порез, ожог. Если вы недавно перенесли травму или хирургическую операцию, то следите за стерильностью перевязочного материала, шприцов и пр. Дело в том, что в эти дни ваш организм очень уязвим к инфекциям. Вторая напряженная тема – финансы. Недостаток денег может быть вызван материальными убытками, поломкой техники, ущербом имущества. Рекомендуется воздерживаться от рискованных вложений, не давать деньги в долг и не брать кредиты – все это только усугубит ваше положение. Вместе с тем это благоприятное время для увеличения физических нагрузок и легкой оздоровительной диеты. Самоограничение поможет вам похудеть до нужных размеров.

Козерог

Козероги в течение недели будут враждовать с партнером по браку или бизнесу. Партнер будет пытаться оказать на вас влияние и спровоцировать на определенные поступки. Однако вы можете проявить свой упрямый и неуступчивый характер. Только помните, что это может стать поводом для напряжения в отношениях и довести до открытого конфликта. Правильный выбор – переложить встречи и общение на более поздний срок. В супружеских отношениях может усилиться проявление ревности, недоверия. Не давайте повода для ревности, поступайте открыто и честно. Если же вы живете двойной жизнью и имеете связь на стороне, то вам, возможно, придется выдержать прессинг со стороны возлюбленного.

Водолей

У Водолеев в течение недели будет много забот и хлопот. Многие из тех дел, которыми вам предстоит заниматься, могут идти впустую или будут приносить слишком мало денег. А перенапряжение приведет к проблемам: именно в это горячее время уровень вашей работоспособности упадет до минимума. Звезды советуют отложить работу в сторону и подумать о своем здоровье. Постарайтесь не перегружать себя тяжелыми физическими нагрузками. Берегите свою энергию, не растрачивайте её на конфликты и выяснение отношений. Ограничьте круг общения – именно тут может образоваться та самая энергетическая пробоина, через которую будет утекать ваша энергия. Избавляйтесь от старых ненужных вещей в доме – это может привести к приливу энергии в ваш дом и в ваш организм.

Рыбы ‌‌

У типичных Рыб на этой неделе могут появиться проблемы в любовных отношениях. Вы или ваш партнер почувствуете напряжение и охлаждение чувств. Возможно, вы увидите в это время любимого человека с другой стороны, и это вас разочарует. Если же вы дорожите отношениями, то постарайтесь воздержаться от контактов и свиданий в эти дни. Также не стоит спрашивать мнение друзей и подруг на этот счет. Помните, что друзья могут ревновать вас и стараться оттеснить вашу вторую половинку, чтобы общаться с ваши чаще.