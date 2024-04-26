Открыт финансовый канал: Глоба рассказал, кого в мае ждёт небывалый кураж

По словам российского астролога, открыть финансовый канал поможет умение Рыб приспосабливаться к разным условиям — за счёт этого перед ними откроется новый источник дохода. Важно при этом самому настроиться на процветание — тогда оно и придёт в жизнь. Стоит при этом не забывать проявлять внимательность и осторожность, особенно при работе с документами.
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