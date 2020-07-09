Магия Ци Мень Дун Цзя для решения проблем в отношениях

Активации благоприятных структур Ци Мень Дун Цзя используются не только для того, чтобы получить какую-то материальную прибыль.

Ци Мень помогает и в амурных делах, позволяя выбирать правильные даты для важных моментов в сфере взаимоотношений и накапливать романтическую удачу через активации с помощью прогулок.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию именно такую прогулку.

Благоприятная структура сложится 14 июля в час Змеи в юго-восточном направлении.

Некоторая сложность заключается в том, что час Змеи в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах.

Я предлагаю использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 10.00 – 11.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед – 11.00 – 12.00.

Расклад Жэнь Дунь или Человеческий проход традиционно используется теми, кто ищет любовь, у кого появились какие-то проблемы в отношениях, кто ищет поддержки и сотрудничества, чей бизнес связан с частыми переговорами и консультациями.

В пользу именно этой структуры для активации говорит тот факт, что небесный ствол Дин, находящийся в раскладе на небесной тарелке, является одновременно стволом часа. То есть структура имеет непосредственное отношение к тому делу, которое будет происходить в этот час, и может сработать довольно быстро.

Идеальный вариант использования расклада – именно в это время попробовать примириться с тем человеком, отношения с которым разладились в последнее время.

Для этого в обозначенный час находите какой-то пункт на юго-востоке от места дислокации нужного вам человека на расстоянии не более 500 метров. Садитесь или стоите спиной на юго-восток минут 20, думая о том, какими приятными или полезными были и могут быть для вас эти отношения. В течение этого времени вы таким образом набираете благоприятную энергию направления. И через 20 минут с этим багажом идете налаживать ваш контакт.

Другой вариант использования структуры – в указанное время просто прогуляться в юго-восточном направлении, также минут 20-30.

До этого вы должны провести в вашем привычном месте, как минимум, часа два. По пути нельзя будет никуда заходить и надолго останавливаться. В конце прогулки вы должны «закрепиться» минут на 20 в каком-то пункте на юго-востоке: спокойно посидеть в приятном кафе спиной на юго-восток или просто посидеть на лавочке, расслабленно думая о том, какими должны быть ваши отношения, мечтая о скорой встрече и т.п. Можно даже позвонить тому, с кем возникло досадное недопонимание и разлад.

У вас будет больше синхрона с операторами расклада, если это будет какое-то укромное место, где люди чаще всего просто отдыхают.

Юго-восток в данном случае – это конкретный компасный сегмент в 45 градусах.

Старайтесь не гулять на предполагаемых границах сектора. Чтобы не ошибиться с направлением, для закрепления лучше выбрать точку где-то посередине компасного направления.

Во время прогулки допускается ненадолго выходить за пределы сектора, главное – чтобы ваша конечная точка оказалась именно юго-восточной.

С пожеланием Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)