5 способов избежать неприятностей

Меркурий все еще пятится назад, а значит, расслабляться рано.

Мышление, логика и здравый смысл уже давно «попрощались» с нами, и не вернутся до 12 июля. Так как же сейчас бороться с неприятностями, которые Меркурий увеличит нам на эти несколько дней.

Работа над ошибками

Не самый лучший период, чтобы начинать что-то кардинально новое. Даже простые операции с заключением договоров, оформлением документов могут превратиться в хаос и скорее всего потребуют исправления после окончания периода ретроградного Меркурия.

Рациональнее всего в это время сосредоточиться на текущих делах и понять, где могла быть допущена ошибка. Период максимальной переоценки проделанной работы. Можно также наладить контакт с теми, кто неожиданно перестал быть частью вашей жизни.

Сбой системы

Нередко ретроградный Меркурий влияет на передачу информации. Чаще всего это касается работы с техникой – мобильные телефоны и электронная почта начинают работать по своему графику. Ни в коем случае нельзя передавать важную информацию через третьих лиц. Это повлечет за собой ряд непоправимых ошибок, либо информация поступит адресату со значительными изменениями. Избежать сбой всех систем можно лишь при условии полного и хладнокровного контроля любых процессов.

Ложные инициативы

В течение этого нестабильного периода постоянно будет возникать потребность в переменах и активных действиях. Чувство, будто невозможно усидеть на месте. Только вот реализация таких желаний обычно невозможна, так как Меркурий имеет особенность путать нас. Это всего лишь ложные инициативы, которые не будут иметь никакого результата. На самом деле спешить некуда и доказывать никому ничего не нужно. Стоит просто расслабиться и не спешить проявлять себя при каждом случае. Сохраняйте космическую безмятежность.

Контроль нервов

Больше всего Меркурий имеет влияние на нервную систему. Обычно в эти периоды слабо чувствуется проводимость нервных импульсов. Это сказывается на состоянии памяти, нередко возникает бессонница. В общении с людьми может проявляться беспочвенная агрессия, особенно в деловых переговорах. Организм представляет собой комок нервов, который всячески пытается вырваться наружу, что категорически нельзя допускать. Терпение и только терпение.

Осторожность

Меркурий является покровителем жуликов и воров. Ретроградный период просто создан для мошенничества, так как у многих ослабевает концентрация внимания. Любая информация должна подвергаться тщательной проверке. Храните личные вещи в надежном месте и не доверяйте незнакомым людям.