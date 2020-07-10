Топ-10 ночных кошмаров

Ночные кошмары – это своего рода датчик нашего эмоционального состояния.

Но что означают все эти сны? В любом случае каждый из них является проекцией вашего подсознания. Можно считать, что подобные сны – это результат ваших действий, переживаний и мыслей. Мы познакомим вас с самыми распространенными видами ночных кошмаров и расскажем об их значении.

Природные катаклизмы

Вам когда-нибудь снился ураган или, быть может, торнадо, которое разрушает все на своем пути? Подобный вид ночного кошмара указывает на то, что у человека присутствует беспокойство о надвигающемся страхе. Чаще всего это может быть вызвано переживаниями о важном задании, походу ко врачу или проблемами в отношениях.

Покойники

Скорее всего в таких снах у человека может быть контакт с умершими людьми. Это может быть кто-то, кто недавно умер или даже случайные люди, которых вы никогда не видели. Такой вид ночного кошмара скорее всего связан с неспособностью отпустить что-либо или кого-либо. Такие кошмары мучают людей, которые беспокоятся о проблемах со здоровьем.

Пропуск важных мероприятий

Ночные кошмары, где вы забываете о собственной свадьбе, бизнес встрече или любом мероприятии, которое имеет очень большое значения для вас, обычно бывают у людей, который живут очень насыщенной жизнью и находятся под сильнейшим давлением. Обычно это говорит о том, что человек боится не оправдать ожидания.

Быть голым в общественном месте

Такие сны говорят о проблемах с самооценкой. Скорее всего человек беспокоится о том, что о нем думают другие люди. Если такой сюжет снов повторяется систематически, то это тревожный звонок о том, что пора бороться с этой проблемой.

Зубы

Еще один тип кошмаров, который говорит о неуверенности человека. Если во сне у вас выпадают зубы, то это указание на то, что вы слишком много думаете о том, какого мнения о вас другие люди и боитесь, что о вас судят только по внешнему виду.

Травмы

Когда во сне у вас появляются какие-либо физические ранения, это означает, что ваша личная жизнь переживает не самые лучшие времена. Такого рода сны – это способ предупредить вас о том, что вы ослабли и стали уязвимым.

Разлука с любимым человеком

Ночные кошмары, где вас бросает любимый человек, безусловно, самый распространенный. Это может быть вызвано либо нормальными переживаниями за партнера, либо нестабильностью отношений.

В ловушке

Конечно, такие кошмары распространены среди людей, страдающих клаустрофобией. Тем не менее, такие сны посещают и тех, кто лишен страха замкнутых помещений. Происходит это по причине того, что человек боится не справится с какими-либо обстоятельствами или текущей ситуацией. Чаще всего это могут быть финансовые проблемы.

Падение

Сны, в которых вы падаете, предупреждают о том, что вы боитесь потерять контроль над собой. Эти опасения возникают чаще всего из-за проблем с деньгами, в сфере карьеры. Смертельное падение указывает на то, что человек не в состоянии контролировать определенный аспект своей жизни.

Преследование или нападение

Пожалуй, один из самых неприятных видов кошмаров. Такие сны говорят о страхе конфронтации с кем-либо, особенно в рабочей сфере. Скорее всего, вы не в состоянии противиться сложным обстоятельствам в реальности. Если вы прячетесь во сне от кого-то, то это явный признак того, что вы поступаете также в личной жизни, когда сталкиваетесь с препятствиями.