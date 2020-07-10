Топ-10 ночных кошмаров

Ночные кошмары – это своего рода датчик нашего эмоционального состояния.
Но что означают все эти сны? В любом случае каждый из них является проекцией вашего подсознания. Можно считать, что подобные сны – это результат ваших действий, переживаний и мыслей. Мы познакомим вас с самыми распространенными видами ночных кошмаров и расскажем об их значении.
Вам когда-нибудь снился ураган или, быть может, торнадо, которое разрушает все на своем пути? Подобный вид ночного кошмара указывает на то, что у человека присутствует беспокойство о надвигающемся страхе. Чаще всего это может быть вызвано переживаниями о важном задании, походу ко врачу или проблемами в отношениях.
Скорее всего в таких снах у человека может быть контакт с умершими людьми. Это может быть кто-то, кто недавно умер или даже случайные люди, которых вы никогда не видели. Такой вид ночного кошмара скорее всего связан с неспособностью отпустить что-либо или кого-либо. Такие кошмары мучают людей, которые беспокоятся о проблемах со здоровьем.
Ночные кошмары, где вы забываете о собственной свадьбе, бизнес встрече или любом мероприятии, которое имеет очень большое значения для вас, обычно бывают у людей, который живут очень насыщенной жизнью и находятся под сильнейшим давлением. Обычно это говорит о том, что человек боится не оправдать ожидания.
Такие сны говорят о проблемах с самооценкой. Скорее всего человек беспокоится о том, что о нем думают другие люди. Если такой сюжет снов повторяется систематически, то это тревожный звонок о том, что пора бороться с этой проблемой.
Еще один тип кошмаров, который говорит о неуверенности человека. Если во сне у вас выпадают зубы, то это указание на то, что вы слишком много думаете о том, какого мнения о вас другие люди и боитесь, что о вас судят только по внешнему виду.
Когда во сне у вас появляются какие-либо физические ранения, это означает, что ваша личная жизнь переживает не самые лучшие времена. Такого рода сны – это способ предупредить вас о том, что вы ослабли и стали уязвимым.
Ночные кошмары, где вас бросает любимый человек, безусловно, самый распространенный. Это может быть вызвано либо нормальными переживаниями за партнера, либо нестабильностью отношений.
Конечно, такие кошмары распространены среди людей, страдающих клаустрофобией. Тем не менее, такие сны посещают и тех, кто лишен страха замкнутых помещений. Происходит это по причине того, что человек боится не справится с какими-либо обстоятельствами или текущей ситуацией. Чаще всего это могут быть финансовые проблемы.
Сны, в которых вы падаете, предупреждают о том, что вы боитесь потерять контроль над собой. Эти опасения возникают чаще всего из-за проблем с деньгами, в сфере карьеры. Смертельное падение указывает на то, что человек не в состоянии контролировать определенный аспект своей жизни.
Пожалуй, один из самых неприятных видов кошмаров. Такие сны говорят о страхе конфронтации с кем-либо, особенно в рабочей сфере. Скорее всего, вы не в состоянии противиться сложным обстоятельствам в реальности. Если вы прячетесь во сне от кого-то, то это явный признак того, что вы поступаете также в личной жизни, когда сталкиваетесь с препятствиями.
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