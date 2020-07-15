Обаяние поможет горы свернуть — гороскоп на 16 июля

24-25 лунные сутки. Сегодня рецепция Луны и Меркурия, дополненная встречей Луны и Венеры, создает легкий приятный фон для общения — как дома, так и вне его.

Мелкие проблемы легко решатся за счет обаяния, дипломатичности и небольших знаков симпатии. В разговоре будут не раз затронуты женские темы: мода, косметика, дизайн дома, шоппинг, летние диеты, красивые аксессуары, тонкости этикета, романтические отношения. Возрастет чувствительность к нюансам и к запахам. Хорошо работать в эти сутки с ароматами, «носить» любимые духи. Полезно быть на свежем воздухе (но в комфортной обстановке) и чаще проветривать помещения.

Овен ‌‌

Сегодня вокруг Овнов сформируется благоприятная психологическая атмосфера, в которой им станет легче ладить с людьми. В толпе и близком окружении будут чаще обычного мелькать симпатичные или знакомые лица. Чтобы уладить небольшие проблемы, вам будет достаточно кому-то улыбнуться или оказать мелкий знак внимания. Многие Овны будут не прочь пофлиртовать. Неплохой день для романтического свидания.

Телец

Тельцам этот день помогает развеяться, снять лишнее напряжение и отбросить пафос. Вместо тотальной концентрации на себе, он приглашает вас оглянуться вокруг и включиться в пестрый летний поток событий. Это не только легко, но и выгодно. Возможны приятные мелкие приобретения, особенно, в дороге и на прогулке. Хорошо выбирать и обменивать недорогие аксессуары, косметическую и парфюмерную продукцию.

Близнецы

Близнецам день позволяет подчеркнуть свою привлекательность, наслаждаться мелким комфортом и вниманием представителей противоположного пола. На фоне хорошего настроения бодрее пойдут текущие дела. Подходящий момент для выбора имиджа, одежды и парфюмерии, для бьюти-процедур и приятного отдыха, для занятий из области моды, искусства, дизайна. В меню приветствуются фрукты и низкокалорийные сладости.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам сделать ставку не только на свой интеллект, личный стиль и индивидуальность, но и на некоторую загадочность, неоднозначность. Иногда будет выгодно пропасть с радаров. слиться с толпой, последовать чужим вкусам и мнениям. В деловых и личных отношениях полезно создать легкую интригу: в этом случае, с вами будут меньше спорить и чаще считаться, к вам усилится интерес.

Лев ‌‌

Львам сегодня полезно «сменить декорации». Хорошо провести этот день вне дома и повседневной офисной рутины, в приятной доброжелательной компании. Подходящий момент для романтической встречи, отдыха, светского мероприятия. При этом важно не переусердствовать ни в делах, ни в развлечениях. Старайтесь выбирать не слишком обременительные для себя роли и образы, дозировать психологические нагрузки.

Дева ‌‌

Сегодня успехи Дев определяются их способностью нравиться людям. В выборе имиджа, тона и манер в эти сутки лучше ориентироваться на мнение окружающих (особенно, если вы публичная персона или хотите ею быть, делаете карьеру, желаете внушить кому-то определенное первое впечатление о себе, что-то купить или продать). Ради гармонии общего образа можно немного слукавить и слегка приукрасить детали.

Весы ‌‌

Весам день дарит хорошее настроение и подчеркивает их личную привлекательность. Обаяние, которое вы сегодня излучаете, поможет вам в любых делах, особенно, связанных с общением и сотрудничеством, учебой и путешествиями. Вам будет проще договориться с партнерами и конкурентами, клиентами и начальством. Станут менее заметными (или будут легко и изящно замяты) недочеты в контактах с иностранцами.

Скорпион

Сегодня звезды предлагают Скорпионам смотреть на многое проще (включая любовь и деньги) и ни к чему не привязываться всерьез. Это удачный момент для создания кратковременных связей и поддержания легкомысленных отношений. Возрастет в цене психологическая гибкость, мягкость к чужим вкусам и капризам. Не время проталкивать свой сценарий, лучше проявить находчивость и ловко воспользоваться моментом.

Стрелец

Сегодня Стрельцы попадут под магию чужого обаяния и лести, но вовсе не обречены быть ее жертвами. Вероятность оказаться под мороком меньше, если вы прагматик и мыслите экономическими категориями, имеете принципы, психологически автономны. Мягким воском в чужих руках рискуют стать Стрельцы, зависимые от популярности и внимания, а также «тепличные цветы», не приспособленные к суровым реалиям жизни.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отвлечься от задач повышенной сложности, заняться приятными и полезными мелочами. Отсутствие необходимости ставить новые рекорды, вкупе с гармоничной обстановкой, парадоксальным образом поднимет ваш тонус и повысит отдачу от усилий. Если нет срочных дел, хорошо посвятить этот день косметическим и лечебным процедурам, «вкусной» диете и необременительному общению.

Водолей

День помогает Водолеям забыть про неприятные стороны сложившейся ситуации, соприкоснуться с творчеством или романтикой. Это подходящий момент для отдыха, свидания, наведения красоты. В любой сфере можно позволить себе легкие поблажки и чуть больше комфорта. Если вам некуда пойти, не стоит расстраиваться: небольшие приятные моменты звезды обеспечат вам и в привычной обстановке — например, дома.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды предлагают Рыбам ладить с домочадцами и друзьями женского пола, а также проявить больше легкости и психологической гибкости в целом. Для этого будет достаточно не заострять ранящие моменты (их лучше замять или закрыть на них глаза). Не помешает потратить немного сил и средств на приятные мелочи - например, добавить комфорта в свой быт, в салон своего авто или в рабочую обстановку.

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