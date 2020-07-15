О чем говорит ваши улыбка и смех

Если вы понаблюдаете за своими собеседниками, то вы заметите, что все люди улыбаются и смеются по-разному.

Обратите внимание, открытая ли улыбка у человека напротив или он улыбается только уголками губ? Появляются ли ямочки в уголках его рта? Громко ли он смеется или же тихо хихикает? Все эти нюансы могут немало вам поведать о человеке.

А теперь вспомните, как улыбается человек, который вам дорог. Какие моменты вы заметили и запомнили в его улыбке и смехе? Ниже мы приводим несколько примеров, изучите их, и подберите тот, который лучше подходит.

Улыбка с прищуриванием глаз

Это свидетельствует о том, что человек рядом с вами наполнен позитивными эмоциями и ему действительно нравится находиться в вашей компании. Когда люди так улыбаются, мы можем быть уверены в их искренности.

Улыбка с открытым ртом, когда видны зубы

Этот человек честен с вами, можете ему доверять. Такая улыбка может стать подтверждением настоящих, чистых эмоций.

Сдержанная улыбка

Такой человек напряжен и максимально контролирует свои настоящие эмоции. Кроме того, этот человек слишком зависит от мнения окружающих.

Громкий смех и широкая улыбка

Как правило, такой смех говорит о темпераментном человеке, однако он вполне искренний. Он уверен в себе, своем мнении и, скорее всего, имеет сложный характер.

Скромная улыбка с опущенной головой

Так смеется скромный и застенчивый человек, который не уверен в себе. Он стесняется взглядов окружающих и старается привлекать меньше внимания. Свое мнение старается не высказывать и держать при себе.

Улыбка или смех с закидыванием головы

На этого человека вы можете положиться, потому что так смеются немного наивные, но искренние люди. Кроме того, такой человек добр и несколько простодушен.

Всем улыбок и позитива!

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.