Астрологи назвали 5 самых мстительных знаков зодиака

Астрологи назвали 5 знаков зодиака, представители которых отличаются мстительностью, грубостью и чрезмерной требовательностью к окружающим.

Так, одним из таких знаков являются Девы. Если кто-то ущемляет самолюбие таких людей или принижает их способности, он рискует оказаться втянутым в длительный конфликт. По словам астрологов, с детства представители этого знака живут по принципу: «месть — это блюдо, которое подается холодным».

Очень мстительными также являются Раки. Однако они предпочитают так называемую быструю месть: распространяют слухи, которые могут значительно подпортить репутацию обидчика.

Мстительны также и Водолеи. Особенно представители этого знака впадают в ярость, если оппоненту удалось затронуть честь и достоинство их самых близких людей. Астрологи отмечают: «спусковым крючком» для Водолеев может служить даже одно неловко сказанное слово. Поэтому во время общения с ними следует быть максимально настороженными.

Грубостью отличаются и Скорпионы. Однако они обычно мстят самым изощренным способом — равнодушием.

В пятерку самых мстительных знаков попали также Львы. Вызвать гнев вспыльчивых представителей этого знака может что угодно, поэтому им лучше не задавать лишних вопросов.

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