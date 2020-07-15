4 знака зодиака, из которых вырастают «маменькины сынки»

Представитель сильного пола, которым, к сожалению, он остается чисто на словах, не станет в жизни опорой и защитой, а будет перекладывать всю ответственность за свои действия на вас, а еще лучше — на свою маму, обращаясь к ней за бесконечными советами. Итак, давайте посмотрим на тех, кого же чаще остальных называют «маменькиными сынками».

Психологической зависимости от мамы представители этого знака не испытывают, но нерешительность им свойственна. Они ждут, что кто-то внезапно придет и разрешит все проблемы за них. Созвоны и консультации с мамой по каждому вопросу, конечно, жену не радуют. Да и упреки постоянные от них слышны в адрес жен. С обидчиками в детстве не разбираются, а предпочитают жаловаться маме. Им проще, когда кто-то устроит их на работу, распределит семейный бюджет, запишет ребенка на секцию.

Как правило, мужчины-Раки долго живут с родителями. Забота мамы им только в радость — уют, чистота, еда на столе. Зачем жениться, если и так хорошо? Нет никаких переживаний за свою будущую жизнь - за них все сделают. Привыкают они к своему отдельному углу крайне тяжело. Его жене не нравится, что мужчина этого знака слишком часто советуется с мамой по вопросам, которые касаются только супружеской пары. Многими спутницами Раков было подмечено, что любовь, нормальная для каждого человека, в их случае трансформируется в психологическую зависимость.

Эти представители вечно чем-то недовольны. Капризы, нытье, плохое настроение и критика — совсем не характеризуют мужчин-Дев как зрелых личностей. С таким педантом ужиться — надо набраться смелости и запастись стрессоустойчивостью. Самое интересное, что такой мужчина не постесняется со своей мамой обсудить свою жену при ней же.

С первых лет жизни Водолеи ведут себя как маленькие индивидуалисты, родители же поощряют такое поведение. Как итог — жены «возятся» с эгоистичными капризулями, которым вечно что-то не нравится. Водолеи из-за чрезмерной опеки с материнской стороны оказываются неприспособленными к трудностям в быту.

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