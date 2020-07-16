Можно ли посадить кедр на участке: народные приметы

Сибирский кедр – стройное красивое дерево, в дикой природе достигающее 30 метров в высоту и, в дополнение к этому, благоприятное влияющее на пространство вокруг.

Именно поэтому его часто используют для озеленения общественных парков и приусадебных участков.

С кедром связано множество народных примет, дошедших до нас сквозь века. Одним из самых известных является убеждение, что тот, кто лично посадит кедр, станет долгожителем. Примета связана с тем, что это дерево может дожить до 500 лет. Чтобы определиться, можно ли сажать кедры на участке перед домом, обратимся к мнениям специалистов.

Ландшафтные дизайнеры утверждают, что кедр – отличный выбор при соблюдении нескольких правил. Сажать его нужно отдельно от других растений, поскольку у кедра разветвленная корневая система, забирающая на себя воду и все питательные вещества из почвы на несколько метров вокруг. Эзотерики подходят к вопросу посадки кедра осторожнее. Во многих культурах это дерево символизирует печаль: срезанные кедровые ветки ставили в доме, где недавно скончался один из жильцов. По другой народной примете считается, что кедр, расположенный рядом с домом, выживает из него хозяев: они могут далеко уехать или даже умереть. Особенно это работает в ситуации, когда дерево выросло выше самого дома. Еще одним аргументом против является поверье, что кедр – «энергетический вампир»: люди, рядом с домом которых он растет, страдают от мрачных мыслей, депрессии и их преследуют постоянные проблемы со здоровьем.

Поклонники фэн-шуй и различных даосских практик, наоборот, считают посадку кедра прекрасной идеей. Они уверены, что дерево обладает биоритмами, сходными с человеческими: оно укрепляет иммунитет здоровых, помогает выздоравливать больным, гармонизирует нервную систему. По народной сибирской примете, если на кедрах появилось много сдвоенных шишек, в данной местности в ближайший год родится много двойняшек. В Сибири до сих пор считают, что рядом со строящимся домом обязательно нужно посадить хотя бы один кедр, чтобы он защищал своих хозяев от темных сил и поддерживал их здоровье. А с помощью кедровых шишек, которые необходимо разместить в разных комнатах, можно привлечь в дом богатство.

Учитывайте особенности кедра и принимайте взвешенное решение, сажать ли его на своем участке.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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