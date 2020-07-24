Как достичь уверенности в отношениях за 5 шагов

Все мы стремимся к тому, чтобы наши отношения с любимым человеком укреплялись, становились лучше и ближе.

Но, порой, недостаточная самооценка или неуверенность в партнере могут стать препятствием и создать дополнительные проблемы. Чтобы избежать этого, нужно научиться доверять партнеру и почувствовать уверенность в своих отношениях. Как? Есть 5 способов.

1. Прекратите пытаться читать мысли

Попытка чтения мыслей у партнера говорит об одном – вы чувствуете себя слабым и незащищенным рядом с ним. Вам не хватает информации, и вы пытаетесь угадать, что скрыто в его мыслях – ведь вы думаете, что прекрасно знаете его. Но важно помнить, что, когда человек говорит одно, он совсем не обязательно имел в виду другое. А за молчанием не всегда стоит что-то плохое. Кроме того, не заставляйте других читать ваши мысли. Прямо скажите, что вы думаете и чего хотите, никто не обязан угадывать, что у вас на уме. И важное: каждый имеет право на личные мысли, которыми он не хочется делиться с окружающими. А потому давить на человека вопросом «о чем ты сейчас думаешь» - не самый разумный метод сохранения отношений.

2. Не ищите идеальных отношений

Вы потратите всю свою жизнь в поисках идеальных отношений, в поисках совершенной фантазии, которая сможет сделать вас счастливой. Но, скорее всего, в конце этого пути вас будет ждать разочарование. Все мы стремимся к идеалу, желаем найти того самого человека, который станет нашей второй половинкой - «половинкой апельсина», как говорят в Испании. Но те, кто прошел через достаточное количество отношений, понимаю, что идеальных людей не бывает, у всех свои особенности и недостатки – у всех, включая вас. А потому лучше всех вам подойдет тот человек, который уравновесит ваши недостатки своими достоинствами – и наоборот.

3. Не судите отношения, основываясь на неудачном опыте

Вспомните все те случаи, когда вы несправедливо судили о человеке только потому, что он напоминал вам кого-то из прошлого, кого вы недолюбливали. В отношениях происходит то же самое: если вы попытаетесь построить здание новых отношений на прогнивших кирпичах разрушенных старых – постройка не продержится долго. Поэтому, если вам хоть на секунду показалось, что вы судите о своем партнере, основываясь на суждениях о предыдущем – подумайте о том, чем отличаются старые и новые отношения, что в них стало лучше. Это небольшое упражнение позволит вам избавиться от старых кирпичей, и построить новую любовь на новых и крепких.

4. Не изобретайте несуществующих проблем

Придумывание проблем – это верный путь к саботажу себя и своих отношений. Слишком часто мы видим события в черном свете, игнорируя простую и чистую правду, пытаемся все усложнить. Но такой путь непременно приведет к действительным проблемам в отношениях, и виновник всему – неуверенность. Если вы сомневаетесь в себе, занижаете свою самооценку, то чувство незащищенности будет тянуть вас вниз. Важно понять, что у всех отношений есть свои особенности, взлеты и падения являются нормой. А потому, когда вы в следующий раз почувствуете неуверенность, не паникуйте, выдумывая самые страшные грехи, а сделайте глубокий вдох и трезво оцените ситуацию.

5. Не фокусируйтесь на негативе

Идеальных отношений не бывает. Даже если сейчас вам кажется, что они совершенны, никто не гарантирует, что так будет всегда. Ни одни значимые отношения не будут всегда работать безупречно, а потому, если видеть все в черно-белом свете, то это спровоцирует проблемы. Неуверенные в себе и партнере люди всегда ищут признаки того, что отношения не работают. Но действовать следует наоборот – искать признаки крепких, хороших отношений, замечать в партнере все хорошее. Вы скоро заметите, что обрели большую уверенность, стали спокойнее, а это пойдет на пользу и вам, и вашим отношениям.

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.