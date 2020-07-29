7 секретов счастливого утра

Если бы у вас был шанс изменить все в лучшую сторону, то вы бы непременно воспользовались этой возможностью.

На самом деле такой шанс дается нам каждый день и поймать его можно утром. То, как вы начинаете день, говорит о многом и становится основой последующих суток. Счастливые люди прекрасно знают об этой истине и используют такую «утреннюю» возможность. С помощью простых ритуалов можно превратить начало дня в источник успеха и целостности.

Просыпаться с чувством благодарности

Начинать день нужно с сердцем и головой, полными любви. Неважно, какой трудный день ждет вас впереди, в данное утро вы благодарны за то, что существуете и можете просыпаться с улыбкой. Люди, способные на безвозмездную благодарность, реже страдают от депрессий, тревог или зависти.

Быть обновленным

Утром нужно осознавать, что пришел новый день, который совершенно не будет похож на предыдущий. Это время, когда нужно перестроить себя на другую волну и принять настоящее, даже если вчера был не самый лучший день. Утро включает новые сутки, которые требуют от вас быть обновленными. Перестаньте быть жертвой прошедших обстоятельств, формируйте день с чистого листа.

Внутренняя установка

Это касается вашего личного восприятия себя в наступившем дне. Стив Джобс начинал утро с вопроса: «Если бы сегодня был мой последний день, хотел бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня?» Вы можете придумать для себя контрольный утренний вопрос, который поможет определить важнейшие цели дня. К примеру:

- Что бы я хотел запомнить о сегодняшнем дне?- Что я могу сделать сегодня, чтобы изменить все к лучшему?

Позитивное чтение

Хотя бы на пару часов утром забудьте про новости в газетах и телевизоре. Не впускайте стресс в свой день как только открыли глаза. Полезно читать что-то позитивное и вдохновляющее. Это может быть классическая литература или мотивирующие книги. Поскольку мы сами хозяева своей жизни, то часто нам приходится включать «свет» внутри себя без помощи кого-то. Хорошая книга может помочь поддерживать этот «свет».

Личное расписание

Для того, чтобы утро стало эффективным и приятным, необходимо хотя бы минимально разработать для себя расписание. В идеале утром нужно наслаждаться и ждать его как выходного дня. В начале дня не должно быть суеты и неопределенности, потому что вы задаете ритм на весь день. Как только вы научитесь распределять все свои утренние процедуры, то сможете действительно насладиться вкусным кофе и ни о чем не переживать. Начните с малого: можно заранее, вечером, продумать, что вы приготовите на завтрак и в какой одежде пойдете на работу. Это значительно облегчит начало дня.

Завтракать с удовольствием

Старайтесь исключать по утрам любую пищу, которая вредна для здоровья. Подарите организму заряд пользы и бодрости, готовьте основательные и вкусные завтраки. Главное – вас не должно ничего отвлекать от этой процедуры. Ешьте в спокойно обстановке и не думайте ни о чем, кроме вкуса и пользы этой трапезы.

Знать, что действительно важно

Счастливые люди – это успешные люди. Утром есть уникальный шанс обдумать ваши планы на свежую голову и не спеша взвесить все «за» и «против» ваших последующих действий. Успех не относится к тем вещам, которые появляются сами собой, мы достигаем его сами. Именно поэтому в начале дня можно определить для себя несколько самых важных целей и расстаться с тем, что оказалось теперь ненужным.

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