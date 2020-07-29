7 коварных «грехов», которыми женщина может сломать себе жизнь

Бывает, что мы совершаем дурные поступки в адрес других людей. А что, если такие ошибки совершаются женщиной в отношении…самой себя? И что это может быть?

Когда женщина выбирает незрелого мужчину. В этой ситуации нет должного энергообмена, мужчина просто не может ответить на вложенные усилия, а женщина продолжает отдавать все больше, пока не наступает полное опустошение и не запускаются разрушения в других сферах ее жизни.

Многочисленные сексуальные связи. С каждым партнером остается связь, по которой энергия и силы уходят. Ситуацию можно исправить, проведя ритуалы очистки и возвращения энергии, но гораздо разумнее просто не вступать в связь с тем, с кем нет желания иметь долгосрочные отношения.

Стремление быть самой лучшей. Это есть ни что иное, как гордыня. Естественно, жизнь накажет за такое стремление – начнут происходить неприятные события и неправильные люди. Поэтому лучше признать свою неидеальность и не гнаться за миражами, разочарование будет слишком болезненным.

Отказ в удовольствиях, экономия на себе и на своих желаниях. Дело в том, что таким образом женщина как будто дает понять – я не ценна, обо мне не нужно заботиться. И мир начинает вести себя аналогичным образом – унижая и обесценивая.

Зависть и осуждение других людей. Чем больше энергии идет на чужую жизнь, тем меньше ее в своей собственной. Гораздо лучше потратить ее на то, чтобы сделать себе что-то приятное, нежели желать неприятного другим.

Забота о других в ущерб своим интересам. Если себя забывать, то очень быстро приходит ощущение обесточенности и потери интереса к жизни. Ведь для того, чтобы давать, нужно самой быть наполненной, иначе придется расходовать жизненно необходимый энергетический ресурс.

Принуждение себя к действиям. Если заставлять себя что-то делать, жизнь превращается в тяжелое бремя, от которого хочется избавиться. Все, что происходит, должно быть их состояния «я этого желаю» – и тогда придет ощущение гармонии и легкости.

Диана Сабитова

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.