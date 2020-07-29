Закон богатства, который соблюдают все успешные люди

Тема богатства – одна из самых интересных и, одновременно, самых сложных.
Большинство хотели бы иметь много денег, но думают, что это невозможно. Поговорим о том, как наше отношение к теме богатства становится препятствием для улучшения материального положения.
Многим кажется, что большие деньги – это просто: всегда можно найти на что их потратить. Известно много случаев, когда бедные люди выигрывали или получали в наследство большие суммы и достаточно быстро их растрачивали, возвращаясь в статус бедняков. Отсюда вытекает основной закон богатства: недостаточно обладать деньгами, с ними нужно уметь обращаться. Все богатые люди похожи в одном: они знают как.
Пересмотрите свое отношение ко времени, потому что «время – деньги», как гласит известная пословица. Все богатые люди очень им дорожат и рационально используют: вместо того, чтобы валяться перед телевизором часами или отслеживать в соцсетях жизнь более успешных людей, займитесь образованием, найдите подработку или сходите на мероприятие, где есть шанс познакомиться с нужными людьми. Используйте время для обдумывания планов и саморазвития, а не на разговоры о том, как тяжело жить.
Принимайте взвешенные решения, когда погоня за сиюминутным удовольствием или выгодой не нарушает ваших глобальных планов. В денежных вопросах нельзя торопиться. Нужно учится просчитывать ходы на несколько шагов вперед, чтобы не расплачиваться потом за спешку годами. В качестве примера, начните планировать и откладывать деньги на отпуск или крупные покупки систематически. Это позволит вам отказаться от кредитной кабалы и привьет финансовую дисциплину.
Не тратьте деньги просто так. Вы удивитесь, но большинство богатых людей, заработавших свое состояние самостоятельно, достаточно экономны и подходят к тратам взвешено: они покупают не столько дорогое, сколько качественное, они не спускают деньги на бренды и новомодные гаджеты, предпочитая вкладывать их в развитие бизнеса, самообразование или инвестируя в другие проекты.
И еще очень важный закон: деньги дают свободу действий и позволяют заниматься тем, чем хочется. Стремление к деньгам ради самих денег не работает. Важно иметь цель, для реализации которой вы захотите зарабатывать и начнете искать эти возможности.
Каждый человек, следуя этим правилам, если и не станет миллионером, то сможет заметно улучшить свое финансовое благосостояние.
Марина Басманова, клинический психолог
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