Знаки зодиака, которые носят в себе золотое сердце

Есть ли в вашем окружении люди, которые даже в самые тяжелые периоды жизни остаются добрыми, помогающими и ничего не требующими взамен?

В народе их называют «золотое сердце» и, как считает большинство астрологов, зависит это от того, под каким знаком зодиака родился человек.

Водолеи – самые искренние и гуманные люди, стремящиеся к миру во всем мире. Они добрые, общительные и дружелюбные. Ко всем в своем окружении Водолеи проявляют искреннюю заботу и внимание. Для них крайне важно, чтобы все были счастливы. Водолеям кажется, что их участие и поддержка могут исправить любую несправедливость, поэтому они бросаются на помощь в любой ситуации, порой делая невозможное. Астрологи предполагают, что, если бы все рождались Водолеями, на Земле давно бы наступил рай.

Рыбы – эмоциональные, чуткие и очень деликатные люди. Сострадание к окружающим у них в крови. Они способны считывать эмоциональное состояние другого человека и пропускать его боль через себя. Рыбы искренне верят, что мир полон хороших людей, поэтому всегда готовы выслушать, поддержать, помочь и делают это искренне. Это самый понимающий и добрый знак зодиака. Эзотерики считают, что родившиеся под знаком Рыб, посланы в этот мир, чтобы улучшить его своими «золотыми» сердцами.

Весы готовы ободрить и поднять настроение любому человеку и в любой ситуации. Их невероятное чувство юмора в сочетании с добротой творит чудеса. Если обстоятельства загнали кого-то из их окружения в тупик, Весы предпримут максимум усилий, чтобы помочь. Они принимают людей такими, какие те есть и не пытаются их переделывать. Они – лучшие миротворцы среди знаков зодиака.

Стрелец – оптимист по жизни, открыт к общению, и поэтому окружающий мир и людей в нем он изначально воспринимает позитивно. Он заботится о своих близких, но и другим не откажет в помощи, если его попросят. Стрелец всегда выслушает, поддержит и ничего не попросит взамен. Он щедр по отношению к тем, кого искренне любит. Представители этого знака настолько добры, что часто готовы дать второй шанс даже тем, кто их обидел. Стрельцы, по мнению астрологов, – это благородные рыцари.

Берите пример со знаков зодиака с «золотым» сердцем и совершайте больше добрых дел!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.