Названые самые неудачные имена по знаку зодиака

Плохо подобранное человеку имя может нарушить течение его жизни. Вот список наиболее неудачных имен по всем знакам зодиака.

По информации издания, мужчинам-Овнам не стоит давать имя Альберт. В противном случае мальчик рискует вырасти чрезвычайно эгоистичным. Для девочек худшим вариантом было бы имя Ольга, поскольку она будет слишком вспыльчивой.

Для Тельцов неподходящим является имя Сергей, поскольку оно сделает из представителя этого знака зодиака скрытного и робкого человека. Девочкам не стоит давать имя Ирина, иначе она вырастет чересчур самоотверженной и жертвенной.

Близнецов нельзя называть Михаил, так как в этом случае он вырастет аскетом и одиночкой. Если же дать девочке имя Алина, в зрелом возрасте она столкнется с большими проблемами из-за несовпадения ее желаний с реальностью.

Рак, получивший имя Борис, будет обладать сильной энергетикой, но это ему и навредит, утверждают в издании. Между тем представительница данного знака зодиака по имени Жанна будет считать всех людей вокруг себя второсортными, в связи с чем рискует остаться совершенно одна.

Львам не подойдут имена Денис и Ксения, поскольку в первом случае мальчик скорее всего пристрастится к пагубным привычкам, тогда как девочка станет слишком ревнивой и сама лишит себя счастья.

Мальчики-Девы, получившие имя Матвей, рискуют вырасти чрезвычайно самоуверенными, тогда как девочки Анны будут вечно забывать о себе и своих интересах.

Весам не следует давать имя Юрий, т.к. тем самым мальчика обрекают на феноменальную трудоспособность в сочетании с пренебрежением здоровья. Девочкам под этим знаком зодиака не походит имя Галина, поскольку она может вырасти капризной.

Назвав мальчика-Скорпиона Леонид, из него может вырасти настоящий сердцеед. Если же девочке дать имя Наталья, она рискует создать и погрузиться в мир иллюзий.

Мужчинам-Стрельцам не подойдет имя Алексей — они будут впадать в депрессию по самому незначительному поводу. Девочка-Стрелец будет очень трудным партнером в отношениях, если ее нарекли Людмилой.

Козероги с именем Евгений вырастают чрезвычайно поверхностными, а с именем Юлия — доверчивыми.

Водолеи, получившие имя Максим, становятся очень жесткими тиранами, тогда как девушки-Водолеи с именем Дарья часто оказываются беспомощными.

Наконец, Рыбам не подходят имена Константин и Светлана. В первом случае мужчина рискует вырасти черствым, а во втором — девушка скорее всего станет слишком беззаботной.