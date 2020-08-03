Онлайн-гадание на картах Таро: Думает ли он обо мне

Таро – прекрасный инструмент для исследования любых жизненных вопросов и тем.

Сегодня узнаем ответ на самый частый вопрос, который девушке задают гадалке: «Думает ли он обо мне?»

Перед тем, как читать текст, выберите число от 1 до 5 – под этим номером и будет ответ вам. Загадали число? Теперь переходите к ответу.

Единица – Девятка чаш

Думает, и еще как. Но вот что это за мысли: вы для него – желанный объект для получения удовольствий. Но центр внимания во всей этой истории – он сам, и если вы вдруг сделаете что-то не то, думать о вас он перестанет. Ну, до тех пор, пока вы не превратитесь снова во что-то сладкое и нежное.

Двойка – Перевернутая пятерка пентаклей

Сложная карта. Но именно в перевернутом варианте она говорит, что в прошлом были какие-то неудачи и тяжелые мысли, связанные с вами, а сейчас человек скорее настроен на отпускание прошлого и изменение ситуации.

Тройка – Четверка жезлов

Очень хорошая карта! Он думает о вас, и мысли его исключительно положительные. Возможно, он строит планы совместного отдыха: четверка жезлов указывает на период безмятежности и расслабления. Еще по этой карте идет равновесие и баланс: вероятно, тот, кого вы задумали, чувствует справедливость в отношении вас и ваших отношений.

Четверка – Туз мечей

Думает, и в его планах сделать что-то решительное. Туз мечей – карта молниеносных действий, продиктованных, правда, скорее рассудком, чем сердцем. Но если тот, кого вы задумали, отличается рациональностью, то все в норме, он просто проявляет свою природу максимально ярко. Если же ваш избранник стеснительный и сентиментальный, то туз мечей может указывать на то, что он наконец-то готов к какому-то серьезному разговору, который расставит все точки над «и». В любом случае, карта многообещающая.

Пятерка – Шут-дурак

Отличная карта! Скорее всего, он о вас думает, но очень легко и не слишком часто. Или возможен еще такой вариант: в его сознании вы существуете как идеальный образ, мечта, и о встрече или разговоре с вами он фантазирует. Карта воздушная, радостная, беспечная. Это карта нового романа, когда еще ничего неизвестно, когда чувства свежи и естественны. Еще шут-дурак может указывать на то, что ваш избранник хочет предложить вам отправиться в совместную поездку.

Дарья Лопушкова