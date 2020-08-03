Когда работа опустошает

«О, господи, опять вставать! Опять ехать, опять пять дней в неделю, опять транспорт, опять пробки, не могу больше!», – вот такие сообщения десятками появляются каждое утро в социальных сетях.

И, что неудивительно, получают еще несколько десятков одобрительных «лайков» и шутливых комментариев с народной мудростью вроде «от работы кони дохнут», «работа не волк – в лес не убежит» и т.п.

К сожалению, в ритме современного большого мегаполиса работа действительно становится похожей на рабство – она отнимает слишком много времени и сил. Это подрывает эмоциональное состояние человека – он перестает чувствовать себя счастливым, начинает ненавидеть сначала работу, а иногда и свою жизнь, и, в результате – достижения не радуют, зарплата не растет – и вот уже человек начинает просыпать, опаздывать, болеть и в какой-то момент просто сидит у окна и понимает, что нет сил и желания встать и ехать туда – на работу.

Как можно выйти из этой ситуации? Самое важное – на работе делать то, что нравится. Да-да, та деятельность, которая не находит отклика внутри, какие бы богатства она ни приносила,– все равно будет опустошать. Вспомните, что вам приносило удовольствие и радость в детстве и юности, что нравится сейчас – возможно, этим можно заниматься и сейчас и сделать это частью своего дохода.

Второй, не менее важный «опустошающий» момент рабочих отношений – соблюдение баланса брать-давать. Возьмите бумагу и ручку и напишите список того, что вы отдаете работе, посчитайте вами затраченное время, деньги (например, на офисную одежду, бизнес-ланчи) и другие ресурсы. Напишите список того, что вам приносит работа: в материальном, социальном плане, в плане самооценки. Сравните эти два списка. Если вы отдаете намного больше, чем получаете, неудивительно, что наступает опустошение и нежелание что-либо делать. Здесь можно или отдавать столько же, сколько вы получаете или меньше (подумайте, реально ли это) или же менять место работы в пользу того, которое будет более бережно относиться к этому балансу.

Часто бывает так, что рабочие отношения в коллективе строятся без уважения к личности и ее границам: звонки после окончания рабочего дня, навязываемый совместный отдых и времяпрепровождение. Или же политика рабочего коллектива такова, что он называет себя «семьей» – тем самым, залезая на «нерабочую» территорию жизни человека. Человек просто не успевает восстановиться, прийти в себя, переключиться, и находится в вечной работе – разумеется, так он быстро сгорает. Если границы восстановить или установить невозможно (в коллективе так принято, отказ воспринимается как неуважение или даже оскорбление), такую работу также нужно менять, и обязательно сделать паузу перед выходом на новое место – столь грубые нарушения личных границ требуют восстановления.

Важно помнить о том, что нежелание идти на работу и отсутствие сил для этого – скорее всего, не относится ко всем возможным работам на свете. Это всего лишь сигнал – сигнал о том, что пора изменить свою жизнь в сторону большего удобства и комфорта.

Джессика Франтова