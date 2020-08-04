Поймай Птицу Удачи: Активация Ци Мень Дун Цзя на 6 августа

Новый месяц по китайскому календарю стартует 7 августа. Давайте начнем его с хорошим настроением и позитивом!

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию одну из самых благоприятных активаций в китайской технике Ци Мень Дун Цзя – активацию под названием «Птица, падающая в гнездо».

Это очень легкая активация. Вам не придется далеко ходить и проводить каких-то сложных манипуляций. Активация проводится внутри помещения, где вы находитесь, и состоит в том, что в определенный момент времени вам нужно просто посидеть в секторе, куда «прилетает Птица», и дождаться, как говорится, «манны небесной».

Активация «Птицы» хороша тем, что что-то полезное или приятное дается нам легко, без особенного напряжения и усилий с нашей стороны, как подарок Судьбы или неожиданная помощь.

Итак, что и когда нужно сделать?

Структура сложится 6 августа в час Обезьяны в юго-западном направлении.

В это время вам нужно просто посидеть на юго-западе вашей квартиры или офиса, спиной на юго-запад, как можно ближе к внешнему периметру помещения.

Юго-запад в данном случае – это конкретный компасный сегмент в 45 градусов, измеряемый из центра помещения.

Некоторая сложность заключается в том, что час Обезьяны в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – 16.00 – 17.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, прибавьте к указанному диапазону еще один час: 17.00 – 18.00.

В секторе активации можно просто посидеть. Еще лучше именно в это время сделать какие-то важные дела, отправить обращение в нужную инстанцию, написать статью, позвонить влиятельным людям и т.п.

Вы можете усилить благоприятный эффект, одновременно установив на юго-западе активаторы энергии: фонтанчик или вентилятор.

В указанное время на юго-западе будут исключительно благоприятны не только операторы часового расклада Ци Мень Дун Цзя, но и комбинация годовой и месячной звезд фэншуй. Поэтому результат от этой активации ожидается очень хорошим и ощутимым.

С пожеланием Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)