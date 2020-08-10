Самые криминальные знаки зодиака

Знак зодиака может рассказать, насколько опасен человек.

Среди самых страшных преступников есть определенные закономерности в датах, когда они родились. Существуют знаки, которые считаются наиболее криминальными и склонными к преступлениям.

Среди Раков часто встречаются психически нестабильные люди. Это происходит из-за тонкой душевной организации этого знака. Раки очень ранимы, но долго терпят перед тем, как нанести ответный удар. Когда негативные эмоции берут верх, представители этого знака не сдерживаются и выражают все накопившиеся эмоции. Делать это они могут совершенно разными способами, начиная обычной истерикой и заканчивая страшными преступлениями.

Скорпионы по праву считаются одним из самых опасных знаков. По своей природе они – садисты и манипуляторы. Они не гнушаются быть исполнителями преступлений и готовы на все ради своей цели. Опасность этого знака заключается и в том, что они всегда выходят сухими из воды, сваливая вину на других. Так получается благодаря их таланту манипулировать людьми.

Представители этого знака очень вспыльчивы и агрессивны, а еще любят комфорт и деньги. Они могут и не нарушать закон, но будут пытаться заработать всеми способами, даже если это будет обман невинных людей. Некоторые тельцы считают, что они делают все правильно, так как забирают деньги у богатых и отдают бедным, то есть забирают себе. С ними надо быть аккуратнее, потому что среди них много воришек, которые втираются в доверие, а потом обманывают.

Люди, родившиеся под знаком Овна, являются в преступлениях исполнителями. Они не любят самостоятельно решать организационные вопросы, поэтому всегда становятся «шестерками» и делают всю грязную работу. Из-за того, что Овны привыкли делать все дела некачественно, их часто сдают или они сами попадаются правоохранительным органам.

Алевтина Кузнецова