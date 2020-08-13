Психологи рассказали, сколько денег нужно для счастья

Cогласно результатам исследования, большинство женщин не готовы признать «настоящим мужчиной» того, кто зарабатывает меньше 150 тысяч рублей в месяц в мегаполисе и менее 70 тысяч – в регионе.

Если речь идет о браке, то жительницы столицы называют цифру в 250 тысяч в качестве «проходного минимума», а регионов – 150. Насколько женщинам важен заработок партнера, как вычислить жадного мужчину еще на стадии ухаживаний и сколько должна зарабатывать сама женщина, чтобы быть счастливой?

«При описании настоящего мужчины, конечно, женщины ориентируются на заработок и положение выше среднего. Так как они хотят чувствовать себя защищенными, огражденными от забот. Женщина в стрессе, особенно из-за финансовой ситуации, чувствует себя в дисбалансе и страхе. Когда женщина очень боится чего-то подсознательно, она пытается оградить себя от проблем, стать более успешной, заработать больше. То, что женщины ориентируются в Москве на заработок в 150 тысяч, указывает на то, что они чувствуют себя не в безопасности. Возможно, в прошлых отношениях они обеспечивали пару», – комментирует руководитель психологического центра Юлия Мухина.

Чтобы понять, что мужчина не жадный, эксперт советует как можно дольше оставаться в стадии конфетно-букетного периода и не соглашаться на серьезные отношения всего через пару свиданий.

«В это время мужчина желает поближе познакомиться с женщиной, узнать, что ей нравится, какой у нее характер. Этап свиданий не должен быть коротким. Если мужчина ухаживает неделю и всего два раза пригласил вас в ресторан, а в третий уже напрягся – это должно послужить красным флажком, это означает, что он не хочет и не готов ухаживать, защищать вас в будущем. Конфетно-букетный период должен быть минимум три месяца. На каком-то этапе вы увидите, как мужчина себя ведет», – говорит эксперт.

Психолог добавляет, что женщинам, безусловно, надо зарабатывать самостоятельно, особенно, если они еще не в браке. Так женщине для счастья вполне может хватить 60 тысяч рублей в месяц.

«Женщине важно зарабатывать для самой себя. Я думаю, среднестатистической женщине будет хватать около 60 тысяч. Если у нее расходы больше, и ее такая зарплата не устраивает, она должна повышать свою квалификацию и знания, искать более подходящие карьерные позиции», – считает Мухина.

В свою очередь, психолог и блогер Лейла Мешкова считает, что деньги в отношениях – не главное, но женщина всегда должна быть готова к тому, что может остаться одна. Поэтому ее заработок должен варьироваться в пределах 150 – 200 тысяч рублей в месяц.

«Не столь важно, сколько зарабатывает мужчина, если у вас искренние отношения, которые вы можете проверить временем. Но в любом случае, женщина должна быть готова и к тому, что может остаться одна. Поэтому ее средний заработок должен варьироваться от 150 до 200 тысяч в нынешних реалиях, особенно, если у нее есть ребенок. То есть, надеяться никогда ни на кого нельзя. Конечно, хорошо, когда мужчина так зарабатывает и приносит деньги в дом, но если нет, это не страшно. Можно подтолкнуть его найти себя, помочь в этом», – заметила она.

А вот психолог Наталья Малышева категорически не согласна с результатами опроса и считает женского желание найти богатого мужчину глобальной проблемой.

«Я как психолог не считаю нормальным подобную шаблонность о необходимости содержать семью исключительно мужчинам. Такой подход отодвинул чувства на второй план, и это часто приводит к разводам. Желание найти богатого мужчину – это глобальная проблема. У каждого мужчины есть свой ресурс, своя планка, которая не может отвечать требованиям женщины», – .говорит эксперт.

«Залог идеальной семьи – это независимость обеих сторон. Если женщина претендует на высокий заработок мужчины, она становится содержанкой. И это предполагает ответные обязанности: чистота в доме, вкусная еда и так далее. Этим женщина обесценивает себя, преподносит себя как товар. Если мужчина зарабатывает в районе 100 тысяч рублей – это очень хорошо. В удаленных регионах – 20-30 тысяч – это тоже прекрасно. Но есть еще сельское хозяйство, которое восполняет пробелы финансовых требований», – отмечает Малышева.