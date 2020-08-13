5 знака зодиака, которые «видят» вещие сны

Ясновидящая Кажетта назвала пять знаков зодиака с сильной интуицией и которым снятся вещие сны.

Раки редко ошибаются. Этот знак считается обладателем самой сильной интуиции. Они не только сами прекрасно разбираются в своих снах, но и блестяще толкуют чужие сновидения, сообщила экстрасенс.

Близнецы, по словам Кажетты, во сне могут предвидеть не только грядущую беду, но и найти объяснение событиям прошлого. Их сны всегда очень яркие. Близнецы — прекрасный талисман от любых несчастий для окружающих.

Овны прекрасно видят свое будущее во сне, а также могут увидеть предстоящие мировые события. Вероятность того, что их сны сбудутся, крайне высока, подчеркнула ясновидящая.

Девы во сне как бы расставляют все события жизни по местам. Они очень пунктуальны, потому во сне видят все таким, каким оно должно быть по их мнению. Их сны сбываются, если они сами в них верят.

Сны Водолея — заряд бодрости и позитива. Представителям этого знака редко снятся кошмары. В основном они видят что-то веселое и настраивающее на оптимизм. Однако Водолеи редко верят в то, что их сны сбудутся, отметила Кажетта.