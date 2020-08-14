Приметы на 14 августа: что нельзя делать на Медовый Спас

Наши предки не рекомендовали в этот день работать.

Разрешено это было делать только пасечнику. Причём он должен был отнестись к своему делу ответственно: если мёд убирался не до конца, на улья налетали пчёлы с соседних пасек и уносили его с собой.

Наряду с тяжёлой работой нельзя особенно расслабляться, устраивать шумные гулянья и вечеринки. С одной стороны это грех, а с другой - громкие звуки раздражают пчёл, которые могут стать агрессивными и начнут кусать всех вокруг.

14 августа - первый день двухнедельного Успенского поста, поэтому верующие в эту пятницу должны ставить на стол только постные блюда.

Если в этот день не игнорировать знаки судьбы, можно встретить вторую половинку или даже решить финансовые проблемы. Для этого необходимо прислушиваться к шестому чувству и не бояться следовать интуиции.

Ее же нужно использовать, чтобы интерпретировать сны, увиденные в эту ночь. Они, как правило, бывают вещими. Поэтому если хотите, чтобы они сбылись, никому о них не рассказывайте. Если же приснился кошмар (это бывает, в частности, если в ночь на 14 августа сменить постельное белье), откройте кран с водой и расскажите ей обо всем, можно мысленно. Жидкость унесёт негативную энергетику сновидений.