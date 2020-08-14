Что делать, если вам внушают смерть

Внушение смерти может происходить разными способами, и никто от этого не застрахован.

Люди, внушающие смерть, очень коварны, поэтому всегда нужно быть начеку. Тяжелее всего приходится тем, кто уже попал под влияние такого человека и помочь ему смогут только разговоры с близкими или психологом.

Как происходит внушение смерти

Для того, чтобы внушить человеку смерть, не нужно обладать магическими способностями. Не секрет, что маги и колдуны – хорошие психологи, которые могут «прочесть» человека с первого взгляда. Если их жертва хорошо поддается убеждению, то с ней очень просто поработать. Достаточно сказать, что кто-то навел на нее сильную порчу на смерть или что человека скоро одолеет тяжелая неизлечимая болезнь. В некоторых случаях внушать смерть тяжелее, но для этого достаточно постоянно намекать ему о том, что люди не вечны. В таких случаях жертва будет думать о скорой кончине и постоянно беспокоиться о своей жизни.

Некоторые люди сами внушают себе смерть. Они буквально притягивают ее своими мыслями. Если человек постоянно думает о скоротечности жизни и о том, что с ним станет в лучшем мире, он сам притягивает к себе смерть.

Что делать, если внушают смерть

Если вы распознали, что кто-то из знакомых пытается внушить вам смерть, срочно прекратите общение с этим человеком и разорвите все контакты. Если вы видите, что кому-то внушают смерть, попытайтесь объяснить человеку, что ему хотят зла, поэтому говорят такие ужасные вещи. В остальных случаях такие вопросы лучше прорабатывать со специалистами. Те, кому уже внушили смерть, не смогут самостоятельно избавиться от этой установки. А те, которые сами постоянно думают о смерти, как правило, переживают посттравматический синдром после утраты близкого человека или ситуации, когда они находились на грани жизни и смерти. Такие вещи нужно обсуждать со специалистами, чтобы они помоги пережить ситуации и избавиться от подобных мыслей.

Алевтина Кузнецова