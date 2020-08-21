Фэншуй-прогноз на сентябрь: и хлеб, и зрелища

В сентябре лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на западе и северо-востоке.

Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность и проявлять максимальную активность, если вы хотите получить хорошие результаты в текущем месяце.

Энергии запада будут особенно сильными, поскольку сентябрь – месяц Петуха или иньского металла Ю, а запад – местоположение Петуха. Таким образом западный дом в сентябре окажется энергетически самым наполненным.

Активная месячная звезда Тройка нефритовая подстегнет действие и без того быстрой и яркой годовой звезды Девятки пурпурной. Поэтому запад в сентябре – определенно не место для тех, кто привык действовать не спеша и постепенно. Здесь будет органично проявляться стремительно, решительно и в какой-то степени даже рискованно, с прицелом на быстрый и внушительный результат.

Хорошая новость заключается в том, что месячные Врата прибыли открываются именно здесь, на западе. А, как мы уже упомянули, западный дом заполнится в сентябре для всех. Тем не менее, в лучшем положении окажутся те, чья входная дверь также получает западную энергию. В этом месяце им можно претворять свои самые смелые проекты.

Энергии северо-востока будут особенно благоприятны для тех, кому важны работа интеллекта, творческое вдохновение, новые яркие идеи.

Кроме того, комбинация звезд 1 и 4 исключительно хороша для обучения. Поэтому если у вас есть такая возможность, начните новый учебный год именно здесь – на северо-востоке (можно и на северо-востоке детской комнаты).

Врата Великолепия в сочетании с комбинацией звезд 1/4 настраивают на креатив, встречи с прекрасным, состояния радости и яркие незабываемые впечатления.

Это отличное место работы для тех, кто занимается рекламой, шоу-бизнесом, развлечениями, сферой красоты, оформительским искусством.

Благоприятная структура Ци Мень Дун Цзя делает северо-восток лучшим направлением для дальних поездок. Двигаясь в сентябре на северо-восток, вы имеете шанс пополнить запас своей Удачи.

Кроме того, оба благоприятных сектора обладают хорошим потенциалом для активизации романтики и амурных дел. Поэтому общаясь в сентябре на сайтах знакомств, лучше переместиться со своим ноутбуком на запад или северо-восток.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые не стоит тревожить, дабы не спровоцировать лишних проблем.

Это традиционный в 2020 году восток, к которому добавится юг.

Старайтесь не активировать энергии этих секторов и проводите здесь как можно меньше времени.

Отметим, что вышеперечисленные звездные комбинации сложатся в секторах не сразу, а с 7 числа – дня наступления месяца Деревянного Петуха.

С пожеланием фэншуйного месяца, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)