Почему наши предки обменивались нательными крестиками

Нательный крестик для русского человека – это символ принадлежности к Церкви Христовой, благодатная защита Бога от злых сил и свидетельство того, что человек поклялся жить по заповедям Бога и всегда следовать Его путями, ибо сказано в Писании: «…отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною…» (Мф.16:24).

Снять с себя крестик считалось вероотступничеством. Однако нательные кресты постепенно обросли разными традициями, иногда просто далекими от веры, и иногда и прямо порицаемые священниками.

На крестах клялись

Этот почти исключительно русский обычай был открыто порицаем священниками. Порицание основывалось на тексте Нового Завета, где в Евангелие от Матфея (5:33–37) Христос говорит, чтобы никто никогда ничем не клялся, потому что не ведает, что с ним будет дальше: «Но да будет слово ваше: «да» – «да»; «нет» – «нет»; а что сверх того, то от лукавого». Историк Дмитрий Игоревич Антонов в работе «Смута в культуре средневековой Руси…» указывает, что клятва на кресте осуждалась во всех Поучениях и канонических правилах сборников древнерусских текстов. А патриарх Антоний в 1393 году писал в письме к новгородцам, что «Клятва всегда есть зло и тягость». Однако традиция оказалась неискоренимой. Клялись на нательных крестах не только обычные крестьяне или дружинники, воины, на кресте приносились и клятвы царю. Присяга Ивану Грозному именовалась не иначе как «Крестоцеловальная грамота». Разумеется, присягу на кресте приносили только православные, магометане или язычники приносили царю шерт – шертную грамоту, или привлекали для клятвы своих священников. Целуя нательный крест, люди клялись не злоумышлять против другого человека, на насылать порчу, сообщать об изменах, быть верными. Часто нарушением клятвы на кресте считалось даже обычное воровство, плохое несение службы. Предавшего клятву на кресте на государственном уровне ждало лишение благословения Вселенских Соборов, а на бытовом – проклятие соплеменников. Любопытно, что Иван IV, осуждая князя Курбского за предательство и нарушение клятвы на кресте, ставил ему в пример слугу Курбского Василия Шибанова, который остался до смерти верен господину, и «крестного ради целования не отвержеся», принял за него смерть. Традиция жива и до сих пор. Например, в городе Гжатске воспитанники Центра развития казачьей культуры «Алатырь» прежде чем стать кадетами обязаны принести клятву на кресте и на Евангелие.

Крестами обменивались

На Руси было принято обмениваться нательными крестами – так люди становились побратимами, духовными родичами и этим давали друг другу клятву вечной верности. Несмотря на то, что обычай этот восходит к языческим традициям братания или кумовства, Православная церковь не видит в нем ничего предосудительного. Например, протодиакон Сергий Шалберов из Санкт-Петербурга указывает, что обычай меняться тельными крестами возник почти сразу после принятия Русью крещения. Несмотря на то, что никакого особого чина для него не было, братание совершали на второй день после праздника Пасхи. Это делало людей не просто родственниками, но братьями во Христе. Обмен крестами воспринимался как связь людей через Бога, и такое родство становилось сакаральным. Согласно русскому обычаю, теперь каждый из побратимов был обязан отдать за другого жизнь. В фольклоре этот обычай нашел отражение в братании русских богатырей Добрыни и Ильи Муромца, а в литературе он описывается у Федора Михайловича Достоевского в романе Идиот, где князь Мышкин обменивается нательным крестом с другим героем – Рогожиным. Упоминания о братании на нательных крестах есть у Пушкина в «Песнях западных славян» и у русского писателя Алексея Константиновича Толстого в «Князе Серебряном». Главное, – подчеркивают священники, – чтобы люди не относились к такому обычаю легкомысленно. Он не совершается «за кружкой пива», в подпитии, а символизирует духовную связь людей и пожелание друг другу спасения и Вечной жизни.

Крестики закладывали в основания строений

Очевидно, этот обычай у строителей пошел от языческого обычая делать «закладную жертву», однако смысл его в православии стал совершенно иным, высоким. Теперь на Руси дома, хоромы, мосты и храмы зиждались не на кровавой языческой жертве, не на убийстве невинного человека, а на Слове Божьем и на Его искупительной Жертве. Впрочем, был и вполне приземленный мотив: частенько это делали из веры в то, что освященный крестик сам по себе отпугнет от дома нечистую силу. Историк В. А. Курбатов в статье «Истоки строительных «прикладов» в Западной Сибири» описывает, что в остроге города Берёзова в 2007 году археологами в доме XVIII века под печью были найдены три нательных креста.

Крестики отливали из колоколов

Нательные крестики на Руси отливали из старых или разбитых церковных колоколов. О возможности такого говорят результаты спектрального анализа исследования сибирских археологов (Л. В. Татаурова, А. А. Тишкин «Результаты рентгенофлюорисцентного анализа предметов культового литья… Омского Прииртышья), которые выяснили. что очень многие нательные крестики были сделаны из бронзы весьма близкой по своему составу к колокольной. Скорее всего так оно и было, так как обычно и нательные кресты и колокола лились в одних и тех же мастерских. Крестики могли отливать из остатков колокольной бронзы или из «неудачных» колоколов. «Колокольные» крестики очень ценились у простого народа якобы за особую «святость».

Кресты ломали

Очень часто «черные археологи» – поисковики возле старых храмов находят множество поломанных нательных крестов. Есть предположение, что крест ломали намеренно и делали это в нескольких случаях: если человека казнили; в том случае, если он отрекался от Христа добровольно, например, в случае самоубийства; и в третьем случае – тогда, когда он становился клятвопреступником, так как клясться на кресте было грешно, но нарушить такую клятву было недопустимо.