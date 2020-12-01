Почему божью коровку на Руси считали посланницей Всевышнего

Благодаря обилию всевозможных присказок, название этого насекомого всем знакомо с детства.

Кто, усадив божью коровку на ладонь, не просил ее «улететь на небо и принести хлеба»? Но почему эту букашку окрестили именно «коровкой», ведь на одноименное животное она точно не похожа?

При чем здесь каравай

Если обратиться к «Толковому словарю живого великорусского языка» под авторством известного этнографа Владимира Даля, то возникновение названия насекомого можно связать со словом «каравай». Дело в том, что в действительности многие предметы округлой формы получили свои имена именно благодаря «караваю», то есть их названия являются производными от этого существительного. Например, плотники называли так закругленный вруб на конце бревна, а в некоторых областях России так называют белый гриб. Упомянутое же насекомое также имеет аналогичную форму.

Как же так получилось, что 2 таких разных слова как «каравай» и «коровка» оказались родственными? Эту тайну раскрывает «Школьный этимологический словарь русского языка» под редакцией Шанского и Боровой. Согласно словарю, в Древней Руси «каравай» писали через 2 «о» — «коровай». Но со временем в языке закрепилось аканье, и «каравай» приобрел привычное нам написание.

Молоко божьей коровки

Однако существует и еще одна версия происхождения «божьей коровки». Это насекомое обладает несколькими способами защиты от всевозможных врагов. Кроме яркой окраски, предупреждающей о ядовитости коровки, на ее лапках выделяется желто-оранжевая жидкость. В народе этот секрет прозвали «молочком». В связи с тем, что одноименные домашние животные также дают молоко, насекомое и получило такое же название только в уменьшительно-ласкательной форме.

Посланная Богом

Но в связи с чем коровка стала «божьей»? Предположений относительно данного прилагательного также имеется несколько. Основной версией является тот факт, что эти насекомые очень полезны, так как уничтожают вредную для растений тлю. За сутки божья коровка может съесть около 200 насекомых. Благодаря данному обстоятельству, видимо, подмеченному и нашими предками, урожай остается нетронутым. А ведь именно урожайность считалась на Руси одним из факторов благополучия. Поэтому коровку и окрестили божьей, то есть посланной самим Богом для помощи.

Интересно, что и в других языках название этого насекомого так или иначе также связано с его «божественным» началом. Так, в Германии божью коровку называют жуком святой Девы Марии, а в Аргентине – коровкой святого Антония.

Согласно другой версии, раньше на Руси люди, напротив, даже не догадывались о том, что это насекомое является самым настоящим хищником. А потому его безобидный и даже веселый вид побудил их окрестить букашку божьей коровкой по аналогии с божьим человеком. Данное определение когда-то относилось к наивным и доверчивым натурам.