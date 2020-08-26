Луна подтолкнет на авантюры — гороскоп на 27 августа

8-9 лунные сутки. Утром тригон Луны и Марса обеспечит энергией и толкнет на авантюру.

Пик активности придется на первую половину дня. Дадут эффект интенсивные тренировки, короткие поездки, экспедиции, поисковые акции, выездные мероприятия. Хорошо заниматься спортом, работать с техникой, огнем, оружием, горячими инструментами, снаряжением для путешествий, дрессировать собак служебных и бойцовых пород. Ближе к ночи ожидается новый виток событий, возможен тупик, выбор. Может ждать беспокойная ночь. Луна, вступившая в знак Козерога, призовет к балансу и выдержке, не стоит поддаваться панике и минутному импульсу.

Овен ‌‌

В первой половине дня на пути Овнов мало препятствий. Можно набрать скорость, позволить себе риск или озорство. Овны, сбившиеся с маршрута, быстро вернутся на правильную дорогу и одним рывком наверстают упущенное. Откладывать энергичные действия до вечера не рекомендуется: снизится темп или тонус, возможен тупик. Ближе к ночи может возникнуть дилемма, например, выбор стоянки или места ночлега.

Телец

Тельцам в этот день придется довериться ситуации. Любые успехи лучше отнести к разряду случайных. Возможно, вам повезет не в силу знаний и мастерства, а благодаря чьей-то ошибке. Если вы удержались на краю пропасти, не стоит расслабляться: вопреки надеждам и расчетам, к ночи вы станете еще более уязвимы. Не исключено, что условия задачи из учебных или шуточных превратятся в приближенные к боевым.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше делегировать инициативу партнеру и (в некоторых случаях) уступить мяч сопернику. Ваша реакция на чужие действия будет часто запаздывать. Если вы не справились с путаницей, клубок противоречий за вас ликвидируют другие. Ваш противник окажется более ловким и решительным. Хитроумную игру выиграет тот, кто разорвет порочный круг. К ночи главным аргументом станет безопасность.

Рак ‌‌

Первая половина этого дня поможет Ракам выйти на финишную прямую и быстро завершить «муторное» дело. Многим Ракам помогут люди или обстоятельства, так как решить проблему собственными силами им будет сложно. Возможно, вам придет на помощь коллега, найдется подходящий инструмент или сервис. Оперативность будет плюсом к карьере. В конце дня необходимо разобраться в балансе сил, в чужих приоритетах.

Лев ‌‌

Днем Львам не стоит вести пассивный образ жизни. Лучше избегать статических нагрузок и выбирать задачи подинамичнее. Хорошо посвятить время спорту, разведке или игре. Родителям придется позаботиться о возможности развивающих занятий для детей. Но вечером необходимо снизить темп, оценить самочувствие и скорректировать дальнейшие планы. Важно не подорвать здоровье и не утратить работоспособность.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше не браться за важные дела на регулярной основе. В случайных занятиях придется действовать по вдохновению или подстраиваться под задачу. Фронт работ может задать семейная обстановка, ситуация с домом или автомобилем. Удастся быстро принять меры при форс-мажоре. Увы, полученный эффект вряд ли устроит. Не исключено, что вечером вы взглянете на дело иначе и решите все переделать.

Весы ‌‌

Сегодня дела у Весов пойдут бодрее. Прояснятся нужные детали. Будет улажен вопрос с транспортом, оборудованием или связью. Станет расторопнее окружение. Даст эффект сотрудничество, поездка. К ночи придется сбавить темп, вернуться домой, в гостиницу или офис, заняться малоприятными обязанностями, в чем-то себя ущемить. Очередной выбор или тупик возможен в семье, коллективе, партнерских отношениях.

Скорпион

Скорпионов день приглашает к решительным действиям и даже приключениям, но звезды советуют проявлять активность лишь в отдельных мелких делах: в неотложных случаях и рядовых рутинных вопросах. Попытка применить такую тактику к решению стратегических задач окажется бесполезной, а порой и вредной (особенно, если вы сделаете скоропалительный вывод из быстрого успеха и возведете авантюры в привычку).

Стрелец

Сегодня Стрельцы полны энергии, которой нужен выход. На волне энтузиазма многие Стрельцы предпочтут не замечать мелкие неувязки и не задумываться над отдельными нестыковками. Вплоть до вечера будет необходима физическая нагрузка, динамика и элемент игры. Подходящий день для спортивных, деловых, поисковых и других мероприятий, связанных с активной энергоотдачей. Вечером встанет вопрос о ресурсах.

Козерог

Сегодня Козерогам навредит полная пассивность. В первой половине дня не помешает размяться и «набить руку» в нужном деле. Но не менее важно не перетруждаться: на случай неожиданного поворота домашних или других событий вам желательно быть в форме. К ночи ситуация обострится, любой промах станет критичным и бумерангом вернется к вам. Не стоит поддаваться панике и минутному импульсу на ночь глядя.

Водолей

Водолеев день призывает к энергичному и познавательному образу жизни, социальной активности. Целевая деятельность (в том числе, командная) эффективнее в первой половине дня. Это лучшее время для тренировки, эксперимента, поисковой акции, сложной фазы путешествия. В конце дня вам придется сбавить обороты и уйти в тень. Может вновь напомнить о себе болезнь, не сделанный выбор, не выполненный долг.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит брать пример с других, особенно, в профессиональной и финансовой деятельности. Многие люди вокруг вас будут решительны, энергичны и предприимчивы, но вам такой темп и образ действий может не подойти. У вас наверняка будут другие возможности или собственная мотивация. Если вам повезет, вы преуспеете в малом и одновременно создадите себе искуственные препятствия в главном.