3 знака, которые не любят спать в одной постели с партнером

Человек проводит во сне около трети своей жизни и очень важно, чтобы ему было комфортно.

Как ни удивительно, но кто-то предпочитает спать один, даже если у него есть вторая половинка. И, как считают астрологи, это зависит от знака зодиака.

Стрелец – один из самых независимых знаков и, пожалуй, единственный, который может долгое время обходится вообще без сна. Если он увлечен каким-то проектом, он может несколько суток работать без полноценного отдыха, а если слишком устанет, то часок вздремнуть сидя. Стрельцу сложно находиться в постоянном контакте даже с близким человеком, ему необходимо большое личное пространство. Кровать он расценивает как свою территорию и очень раздражается, если приходится «вести битву» за подушку или одеяло. А еще представитель этого знака наиболее продуктивно работает в ночное время, поэтому отдельная спальня нужна скорее для того, чтобы не мешать спать партнеру.

Водолею нужно время и пространство для собственных мыслей и фантазий. Сон для него – это источник вдохновения. Многие Водолеи, особенно творческих профессий, даже держат на прикроватной тумбочке ручку и блокнот, где после пробуждения фиксируют содержание снов, а потом используют возникшие идеи. Представители знака живут активно, поэтому для восстановления сил им необходим полный покой. Даже находясь в отношениях, они предпочитают уединение в ночное время не только потому, что им важно максимально расслабиться, но и чтобы не мешать своей «половинке», если среди ночи их осенит очередная творческая мысль. А еще Водолей не слишком любит тактильный контакт даже с самыми близкими, поэтому считают кровать своим частным владением.

Дева находится в постоянном движении, пытается все успеть и проконтролировать. Это один из самых энергичных знаков, но и один из самых тревожных. У Девы все распланировано заранее, поэтому сон для нее – это перерыв между делами, но он часто нарушается из-за перенапряжения и излишней озабоченности результатами деятельности. Именно поэтому Деве важно, чтобы никто не нарушал ее покой хотя бы в ночные часы. А еще Дева любит, чтобы все шло по плану, поэтому партнер должен жить в абсолютно таком же режиме, чтобы не выбивать ее из колеи, даже если отношения с ним близки к идеалу.

Зная знак зодиака партнера, теперь можно не обижаться на то, что ему комфортнее спать одному.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог