Индийский астролог рассказал о грядущих катастрофах

Ролик рассказывает о новом предсказании юного индийского астролога. Абигья Ананд прославился в конце прошлого года, когда стало известно, что он предсказал эпидемию коронавируса. Ещё в авугсте 2019 года Абигья написал, что мир захватит болезнь, но тогда никто не отнёсся к этому заявлению всерьёз. А вот когда COVID-19 действительно зашагал по планете, о пророчестве вспомнили. Сейчас стало известно, что говорит Ананд о ближайшем будущем, и этот прогноз не назвать радужным.

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