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Знаки зодиака, для которых развод - пустяк

Рамблер10 часов назад

Смотрите видео и узнайте, представители каких знаков зодиака могут развестись с лёгкостью. В большинстве семей подготовка к разводу длится долго, а порой затягивается на годы, потому что партнёры никак не могут решиться на столь серьёзный шаг. Но есть люди, которые решение о расставании принимают мгновенно, и остановить их невозможно. Мало того, скорее всего они даже не будут переживать по этому поводу. Кого астрологи причисляют к таким беспечным любовникам, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что скрывает каждый мужчина по знаку зодиака.

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