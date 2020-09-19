Щедрость не знает границ — финансовый гороскоп на 21-27 сентября

Финансовый гороскоп на неделю 21-27 сентября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам не обольщаться относительно возможно поступающих на этой неделе предложений о сотрудничестве. При реальной проверке все радужные обещания, которые вам могут давать потенциальные партнеры, могут рассыпаться и превратиться в мираж. Потому что сейчас могут доминировать напряженные и крайне нестабильные планетные влияния. Также рекомендуется воздержаться от переговорного процесса. Несмотря на вашу готовность искать компромиссы, со стороны потенциальных контрагентов не наблюдается гибкости в реагировании на ваши предложения. В конце недели не следует доверять случайной информации. В целом можно сказать, что эта неделя может быть связана с неблагоприятными внешними обстоятельствами, которые могут всячески препятствовать вашим личным намерениям и инициативам. Поэтому придется прилагать гораздо больше усилий, чтобы добиться минимального результата.

Телец

Тельцам рекомендуется в любых ситуациях прислушиваться к самим себе и своей интуиции. Принимайте самостоятельные решения, не дайте себе навязать чужое мнение. Работа в составе коллектива является наиболее проблемной в плане выстраивания сотрудничества и получения доходов. Дело в том, что вы можете столкнуться с трудностями во взаимоотношениях с коллегами и подчиненными. Старайтесь самостоятельно решать возникающие вопросы и не обращаться ни к кому за помощью и советом. Вам могут поручить очень сложную работу, для выполнения которой вам может не хватить квалификации. Поскольку от коллег помощь вряд ли поступит, вам придется самостоятельно решать сложные технические вопросы, приобретая новый опыт по ходу дела. В конце недели воздержитесь от тайной деятельности. Помните, что все тайное обязательно станет явным и обнародование некоторых фактов может негативно отразиться на вашей деловой репутации.

Близнецы

Близнецы могут запомнить эту неделю как одну из самых напряженных для карьеры. Ваша внутренняя неготовность подчиняться распоряжениям начальства может столкнуться с повышенными требованиями к вашей лояльности. Кроме того, перед вами могут поставить жесткие сроки исполнения работы. Звезды советуют отдавать предпочтение традиционным видам деятельности. Не следует увлекаться техническими новшествами и их тестированием в своей профессиональной практике – это лишь нарушит стабильность вашего рабочего ритма. Наиболее потенциально проблемной темой недели могут стать убытки от финансовых спекуляций на фондовой и валютной бирже. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в рискованные коллективные проекты. От оптовых закупок товара с целью перепродажи также лучше воздержаться. Представители творческих профессий могут столкнуться с непониманием и отсутствием поддержки коллег.

Рак ‌‌

Эта неделя у Раков может быть связана с проверками, ревизиями. Не следует браться за ту работу, в которой у вас может не хватить квалификации, профессиональных знаний. Также эта неделя неблагоприятна для подписания договоров о сотрудничестве. Сам по себе переговорный процесс может в любой момент сорваться из-за излишне нервного поведения потенциальных контрагентов. Однако наибольшие сложности могут ожидать тех, кто занимает руководящие должности. Ваши управленческие решения могут столкнуться с множеством серьезных ограничивающих факторов. Особенно осложнятся дела в сфере недвижимости, ремонта и строительства. Эти дни могут быть связаны с усилением нестабильности при деловых контактах и нарушениями ранее заключенных соглашений о сотрудничестве. Работникам сферы услуг будет нелегко удовлетворить взыскательным запросам клиентов.

Лев ‌‌

Излишне прямолинейный и бескомпромиссный стиль поведения типичных Львов может привести к срыву сроков выполнения запланированных работ. Чем меньше личных инициатив будет исходить от вас, тем успешнее пройдет эта неделя. В конце недели лучше воздержаться от заключения крупных торговых сделок. Также рекомендуется больше внимания уделять профессиональным знаниям. Возможно, именно сейчас перед вами будут возникать сложные вопросы, для решения которых требуются глубокие профессиональные знания. Однако у вас может не оказаться в распоряжении достоверной информации, благодаря которой вы могли бы самостоятельно разобраться со сложными вопросами. В конце недели воздержитесь от пусконаладочных работ, поскольку повышается риск технических аварий. Воздержитесь от отправки на работу вахтовым методом.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе звезды советуют усилить контроль над расходами финансовых ресурсов. Дело в том, что как раз сейчас у вас очень велики риски понести убытки из-за принятия опрометчивых финансовых решений. Рекомендуется усилить меры безопасности по сохранению контроля над своими электронными платежными средствами. Дело в том, что возрастает вероятность кражи паролей или пин-кодов к вашим банковским картам. Есть вероятность несанкционированного доступа к вашим счетам. Крайне нежелательно делать покупки в интернет магазинах с онлайн предоплатой на сервисах сайта. Не рекомендуется заниматься пусконаладочными работами. Не забывайте о соблюдении техники безопасности – в это время возрастает вероятность производственного травматизма. Игроки на бирже рискуют понести убытки.

Весы ‌‌

Весы могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами, которые могут лишить вас возможности действовать самостоятельно. Вам будет сложно соблюдать свои профессиональные и финансовые интересы при ведении переговоров. Кроме того, это не лучшее время для реализации своих карьерных амбиций. Несмотря на возможные предложения по карьерному продвижению вы можете столкнуться с отсутствием поддержки со стороны семьи и близких родственников. Звезды советуют проявить больше гибкости при ведении переговоров. Ваши потенциальные контрагенты не будут склонны идти на уступки, и вам придется быть более сговорчивыми или же вовсе отказаться от заведомо невыгодных соглашений. В противном случае эта неделя будет связана с упущенными возможностями.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе может сложиться достаточно напряженный психологический климат в трудовом коллективе. Старайтесь уходить от межличностных разбирательств. При возникновении технических трудностей в ходе текущей работы, старайтесь не искать виноватых среди коллег и воздерживайтесь от критических замечаний. В противном случае вместо продуктивной работы вы получите нервные межличностные разбирательства. Рекомендуется более внимательно отнестись к построению отношений с коллегами и подчиненными. Открытое, доброжелательное поведение и неучастие в интригах – залог удачной работы. Также очень важно отнестись объективно к поступающей информации. Вам могут сообщить сведения, которые могут помешать вашей работе и излишне нервировать ваше состояние.

Стрелец

Типичные Стрельцы могут столкнуться с финансовой нестабильностью на этой неделе. Рекомендуется воздерживаться от любых финансовых рисков и в особенности не давать и не брать деньги взаймы. Могут возникнуть задержки при поступлении оплаты за ранее выполненную работу. В результате долгой задержки вы можете начать испытывать финансовые затруднения, когда станет невозможно своевременно оплачивать счета. У бизнесменов период вынужденного безденежья может быть связан с нехваткой оборотных средств для поддержания на должном уровне своих проектов. Крайне нежелательно направлять имеющиеся свободные средства на спекулятивные финансовые операции на валютной и фондовой бирже. Звезды советуют с изрядной долей скептицизма подходить к теме использования всевозможных новшеств в своей профессиональной практике. Попытка что-то улучшить, усовершенствовать, может дать прямо противоположный эффект от того, что вы ожидали получить.

Козерог

Напряженно складывается эта неделя для Козерогов, ориентированных на деловое партнерское сотрудничество. Ваши контрагенты могут повести себя непредсказуемо и от этого могут пострадать интересы дела. Стремление проявить инициативу в делах может столкнуться с препятствиями, как со стороны вышестоящего начальства, так и со стороны близких родственников. Чтобы не создавать себе дополнительных проблем, пока лучше вообще воздержаться от инициатив и не делать того, о чем вас никто не просит. Возможно, будет сложнее справляться с делами на работе из-за возможных осложнений в семье. Ваше внимание может быть отвлечено на решение семейных проблем и это может привести к отставанию от графика работы. В конце недели будьте внимательнее при работе с отчетной документацией.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут почувствовать психологический дискомфорт при общении с коллегами по трудовому коллективу и при попытках установить новые знакомства. Окружающие вас люди сейчас не склонны к конструктивному и гармоничному взаимодействию. Не следует никому особенно доверяться и давать поручения. Данные вам обещания могут так и остаться неисполненными из-за того, что вы попытаетесь сотрудничать с ненадежными и необязательными людьми. А среди новых деловых связей большая часть может быть как раз весьма ненадежной. Поэтому вы можете столкнуться с фактами нарушения договоренностей о сотрудничестве или невыполнением обязательств. Новые деловые знакомства могут закончиться безрезультатно. Высок риск финансовых потерь в торговле и на транспорте.

Рыбы ‌‌

Рыбы в течение этой недели могут столкнуться с финансовыми сложностями. В первую очередь у вас могут неожиданно поменяться планы в результате чрезвычайных происшествий. Не исключено, что вместо одних планов придется заниматься совершенно другими вопросами. А это может быть чревато большими ранее незапланированными расходами. Бизнесменам звезды не советуют увлекаться рискованными инвестициями в коллективные проекты – такая деятельность может привести к крупным финансовым потерям. Во многом задачей этой недели является не столько преумножение финансовых ресурсов, сколько их сохранение от растраты. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности и не пытайтесь усовершенствовать то, что и так хорошо работает.